Avião faz pouso forçado à margem de estrada no Ceará após pane

A aeronave de matrícula PTI-GB fez um pouso forçado em uma rodovia de Alto Santo, no Interior do Ceará, na manhã desta terça-feira (11). Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião é operada pelo Clube de Paraquedismo Skydive Iguatu.

No voo estavam piloto e um passageiro. A aeronave decolou de Sousa, na Paraíba, com destino ao Ceará. Conforme membros do Clube de Paraquedismo, o destino seria o Aeródromo Catuleve, em Aquiraz, na Grande Fortaleza.

"Estamos aguardamos os trâmites. A informação foi que ocorreu uma pane na aeronave e o piloto fez um pouso forçado, mas fez um ótimo pouso. Estão todos bem", informou Francisco Carlos Fernandes, um dos responsáveis pelo Clube de Paraquedismo Skydive Iguatu.

Aeronave desceu em rodovia de Alto Santo

Em imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares, é possível ver a aeronave sem danos aparentes. O avião é visto próximo a uma rodovia, em uma área de alta vegetação. É ainda possível observar alguns motoristas passando próximo à aeronave e reduzindo a velocidade para ver o ocorrido.

A reportagem entrou em contato com a Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e aguarda informações sobre o caso.

