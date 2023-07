Auditores fiscais resgatam seis trabalhadores em situação análoga à escravidão em Fortaleza

Seis trabalhadores da construção civil foram resgatados de trabalhos análogos à escravidão em Fortaleza após ação de auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará. Os resgates aconteceram na última semana em duas obras diferentes realizadas em bairros nobres da capital.

Nos locais, os trabalhadores, que vieram do interior do Ceará para Fortaleza, estavam em condições degradantes de alojamento, alimentação e higiene.

Havia ainda irregularidades nos contratos e eles atuavam sem equipamentos de proteção e estavam morando nas obras em situação insalubre.

A ação contou com o apoio de equipes da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará para atuar no pós-resgate do grupo, principalmente com questões psicossociais.

Regularização dos funcionários

Os homens receberam o dinheiro relativo a todo o período em que trabalharam de forma análoga à escravidão, ou seja, desde janeiro de 2023 até semana passada.

As obras está embargada até a regularização de todos os funcionários. “Existe uma legislação que precisa ser cumprida para dar condições ao trabalhador, para dar segurança e garantir que não aconteça uma fatalidade", disse o funcionário do eixo de combate ao trabalho escravo da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, Jalmi Teles.

"No momento pós-resgate, além de apoiar e mediar a situação, buscamos entender as necessidades dessa pessoa, entendendo também suas problemáticas, e o que podemos fazer para ajudar essa pessoa a não retornar mais à mesma condição ou a algo semelhante”, acrescentou Jalmi.

