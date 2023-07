Falsa jararaca é resgatada em piscina no município de Paraipaba, interior do Ceará

Uma falsa jararaca foi resgatada da piscina de uma residência, na noite do último sábado (8), no município de Paraipaba. Conforme o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, e o animal foi solto no seu habitat natural.

Ainda segundo a corporação, agentes foram acionados para um resgate de uma cobra jararaca, mas, após a ação, foi verificado que se tratava de uma serpente boipeva, conhecida como falsa jararaca.

A falsa jararaca não é peçonhenta, ou seja, é inofensiva ao homem.

