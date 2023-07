Prefeitura convoca aprovados em concursos públicos para a rede de atenção psicossocial e para o IJF

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta segunda-feira (10), nas redes sociais, a convocação de 63 profissionais aprovados em um concurso público feito em 2018 para atuação na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Cidade. Os aprovados devem ocupar cargos de assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Além disso, de acordo com o prefeito, 217 profissionais aprovados em concurso público para o Instituto Dr. José Frota (IJF) também serão convocados nesta terça-feira (11).

Para o IJF, serão chamados profissionais de níveis médio e superior, incluindo assistentes sociais, cirurgiões dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, técnicos em enfermagem e técnicos em radiologia.

Os comunicados foram feitos pelo prefeito ao lado do titular municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo. "Vai sair a relação dos convocados com as datas de apresentação e, em seguida, a gente marca a data da posse", afirmou o secretário.

