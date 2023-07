Profissionais da enfermagem decidem suspender greve em Fortaleza

A greve da enfermagem em Fortaleza foi suspensa nesta terça-feira (4). A categoria divulgou a decisão após finalização de uma assembleia iniciada na segunda (3).

Conforme o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), no próximo dia 10 será feita a primeira reunião da categoria com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) para tratar sobre o pagamento do Piso da Enfermagem na Capital.

Apesar da suspensão, Ana Miranda, vice-presidente do Sindifort, informou que está mantida a agenda de mobilização dos profissionais. A categoria deliberou que se mantém em "estado de greve" e informou que a greve pode retornar "caso não haja avanço nas negociações com a Prefeitura de Fortaleza".

Os profissionais estavam de greve desde a última quinta-feira (29) como parte de movimento nacional pelo pagamento do Piso, definido em R$ 4.750 e que ainda não foi implantado na Capital.

No IJF, houve uma vistoria no último domingo (2) para avaliar os atendimentos durante o período. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) informaram na visita que buscariam mediação junto a Prefeitura para tratar da situação.

Decisão judicial determinava suspensão

Na última sexta-feira (30), a Justiça expediu uma liminar ordenando a suspensão do movimento. Uma multa de R$ 15 mil por dia de descumprimento foi definida a partir de quando os sindicatos fosse notificados oficialmente por meios judiciais.

O IJF chegou a mover uma ação contra os sindicatos, sob a justificativa de falta de negociação prévia e apontando a necessidade de garantir os atendimentos.

