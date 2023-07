Dois idosos morrem em colisão de van que transportava pacientes para Fortaleza

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma van e uma carreta, na manhã desta segunda-feira (10), na CE-040, em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A van transportava pacientes de Itaiçaba para a Capital, quando se chocou com a traseira do caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, vieram a óbito no local o condutor, de 63 anos, que ficou preso às ferragens, e uma passageira de 67 anos.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu) também estiveram no local em atendimento aos feridos.

Legenda: Van se chocou na trazeira do caminhão Foto: Arquivo Pessoal

Feridos encaminhados ao IJF

Segundo o Samu Ceará, sete ambulâncias foram deslocadas para a ocorrência, que vitimou 14 pessoas. Destas, 11 vítimas com escoriações e conscientes foram levadas para o Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. Outra vítima foi socorrida por terceiros, segundo o órgão.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE