PM apreende carga de maconha e cocaína dentro de embarcação no Cais do Porto, em Fortaleza

Uma carga de maconha e cocaína foi apreendida neste domingo (9), no Cais do Porto, em Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará recebeu informações de que a droga estava dentro de um barco verde ancorado no cais. Quando os agentes foram ao local, constataram a veracidade da denúncia.

A Polícia afirma que a apreensão aconteceu por volta das 11h30, com apoio das composições do 8° Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Foram apreendidos 285g de maconha, divididos em aproximadamente 1.950 papelotes, 485g de cocaína, fracionados em 900 trouxinhas, e R$ 1.750,00 em espécie.

A ação policial contou com o apoio da Marinha do Brasil.

Legenda: Todo o material recolhido foi levado ao 2º DP Foto: Divulgação/PMCE

"Durante as diligências, a embarcação apontada foi localizada ancorada no mar. Com o apoio da Marinha, na Capitania dos Portos, os policiais foram levados em uma embarcação até o local onde estava o barco suspeito", segundo a PM.

Nenhum suspeito foi encontrado no local. O material foi levado ao 2º Distrito Policial, onde um inquérito por portaria foi instaurado. Já o barco ficou apreendido na Capitania dos Portos.

