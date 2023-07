Motociclista morre atingido por linha de pipa na BR-116, em Fortaleza

Um motociclista morreu após ser atingido por uma linha de pipa com cerol no quilômetro 13 da BR-116, em Fortaleza, na tarde desse domingo (9). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta teve o pescoço cortado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência, mas o homem veio a óbito ainda dentro da ambulância.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) também estiveram no local para auxiliar no socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos.

