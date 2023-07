10 toneladas de atum são apreendidas em porto de Acaraú, no interior do Ceará

Uma operação conjunta entre a Marinha do Brasil (MB), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apreendeu 10 toneladas de pescado irregular no Porto de Acaraú, no interior do Ceará. A ação ocorreu na manhã deste domingo (9), após três dias de acompanhamento das atividades criminosas.

O barco pesqueiro estava sem licença e sem Certificado de Compensação da Agulha Magnética, além de os tripulantes não estarem com habilitação e sem equipamentos de salvamento.

"Para a apreensão foram empregados militares da Agência da Capitania dos Portos em Camocim (AgCamocim), que em proveito da ação realizaram Inspeção Naval a fim de verificar a existência de infrações às normas da Autoridade Marítima e à Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA)", informou a Marinha em nota.

O pescado era atum, que fora capturado irregularmente, conforme as apurações da corporação. O Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite estava sendo mantido desligado no barco.

