Com 103 equipes, Ceará tem maior delegação do Brasil na final da Olimpíada de História

Equipes de estudantes do Ceará representam 30% do total de finalistas da 15ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), que será realizada nos dias 26 e 27 de agosto na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Essa é a maior delegação do Brasil neste ano.

Das 340 equipes convocadas de todos os estados do país, 103 são cearenses - 20 a mais do que em 2022, quando levou 83 grupos e também encabeçou a lista.

Outros representantes do Nordeste se destacam nacionalmente. Bahia, Pernambuco e Minas Gerais levarão 32 times cada. São Paulo soma 28 equipes classificadas, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 20.

A 15ª edição da ONHB teve recorde de inscritos, com 30,5 mil grupos. Cada equipe é formada por um professor de História e três alunos do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e/ou Médio de escolas públicas e particulares.

A ONHB possui seis fases online, que foram realizadas entre maio e junho; cada etapa dura uma semana e prevê tanto questões de múltipla escolha como a realização de tarefas. Já a fase final é constituída por desafios diversos.

A partir da pontuação, os participantes conquistam medalhas de ouro, prata, bronze ou cristal (menção honrosa). Não há um ranking nacional de escolas ou participantes nem um “primeiro colocado”, já que o objetivo da competição é “promover o estudo da História do Brasil”.

Em 2022, o Ceará foi o estado que mais somou medalhas na 14ª edição da ONHB, com 17 conquistas. Logo atrás, vieram Pernambuco, com 16, e São Paulo, com 10.

Popularização da matéria

Além da História do Brasil, as perguntas abordam assuntos interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo e atualidades.

“Não é necessário que os participantes tenham estudado o conteúdo previamente para participar da Olimpíada, pois é oferecido um amplo material de apoio como textos, imagens e mapas que embasam a decisão das equipes na hora de enviar as respostas”, explica a coordenadora da ONHB e professora da Unicamp, Cristina Meneguello.

Além de funcionar como preparação para vestibulares, concursos e exames, a competição também integra o edital ‘Vagas Olímpicas’ da Unicamp. Segundo o desempenho, os participantes podem concorrer a duas vagas no curso de graduação em História da Unicamp, sem passar pelo vestibular.

A ONHB é realizada com apoio da Unicamp e da Associação Nacional de História (Anpuh) e participação de docentes universitários, alunos de graduação, mestrandos e doutorandos.

