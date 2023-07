Uece é uma das melhores universidades da América Latina, mostra ranking

O Ranking Latin America University de 2023, do periódico Times Higher Education (THE), classificou a Universidade Estadual do Ceará (Uece) como uma das melhores universidades da América Latina e Caribe. A instituição está em 1º lugar entre as estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Já em todo o País, ocupa a 43ª posição geral, sendo a 8ª melhor estadual. A Uece destaca-se em quesitos como o “Ensino”, no qual cresceu de 30 pontos, em 2021, para 45.1, em 2023. Também está entre as 100 melhores nos indicadores “Pesquisa” e “Renda da Indústria”.

“Isso é fruto do trabalho das pessoas que fazem a Uece e que permitem que, nas principais regiões cearenses, haja egressos da Universidade que trabalham para o desenvolvimento sustentável do estado e para a justiça social”, afirma o reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares.

O levantamento avaliou 212 instituições de toda esta região continental.

Jovens Universidades

O Young University Rankings 2023, que avalia as melhores universidades do mundo com até 50 anos de existência, também reconheceu os méritos da Uece.

Das 963 indicadas, apenas 16 são brasileiras. A instituição cearense se destaca como a 2ª colocada entre as estaduais do Norte e Nordeste.

A Uece subiu no indicador “Renda da Indústria”, de 34.7 pontos, em 2021, para 38.1, em 2023. Já em “Pesquisa”, a universidade cresceu de 13.3, em 2021, para 14.7 pontos.

Tanto no Latin America University quanto no Young University, as avaliações consideram tópicos como ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional. A diferença é que o segundo recalibra pesos para refletir as características das universidades.

Para o reitor, os resultados da Uece refletem “o alto nível de maturidade acadêmico-científica que a Universidade atingiu, fruto de uma história de trabalho para a produção de conhecimento científico e tecnológico em diversas áreas, além da ampliação – em quantidade e em alcance – das parcerias com outras instituições. Esses fatores fortalecem nossa atuação, de forma qualificada, para o desenvolvimento sustentável do estado com a nossa já reconhecida marca de inclusão social”.

