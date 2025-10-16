Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta quinta-feira (14), por meio de publicação nas redes sociais, ponto facultativo em Fortaleza no dia 27 de outubro, uma segunda-feira.

A decisão, que já havia sido tomada a nível estadual pelo governador Elmano de Freitas, diz respeito à antecipação do feriado referente ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.

Segundo Evandro, serviços essenciais como os de Saúde e Segurança seguem funcionando normalmente em todo o Município durante o ponto facultativo.

O decreto, apontou o prefeito, será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).