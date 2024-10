Eusébio terá interrupção no abastecimento d'água na quarta-feira (23)

Moradores de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), devem se preparar para uma interrupção temporária no abastecimento de água do município nesta quarta-feira (23). O serviço será paralisado de 6 horas às 18h, com retomada imediata logo após a conclusão das intervenções.

Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), responsável pela manutenção, serão feitas "melhorias no sistema de abastecimento de água com o injetamento de adutora que abastece a cidade".

Embora o serviço seja retomado logo após a conclusão do trabalho, a previsão é de que o equilíbrio total do sistema ocorra em até 24 horas após a intervenção. "Em áreas mais elevadas e mais distantes da estação, o abastecimento pode levar mais tempo para retornar", alega a estatal.

Locais afetados

Serão afetadas as seguintes áreas, segundo a Cagece:

Autódromo; Amador; Baixa Grande; Cidade Alpha; Coaçu; Coité; Encantada; Guaribas; Lagoinha; Mangabeira; Novo Portugal; Olho D'água; Parnamirim; Parque Havaí; Paupina; Pedras; Pires Façanha; Precabura; Santo Antônio; Tamatanduba; Timbu; Urucunema; Vereda Tropical.

Orientações para a população

Durante a interrupção no abastecimento, a Cagece orienta à população reservar água para o consumo humano e as atividades essenciais, prioritariamente.

"Cabe destacar que alguns imóveis poderão sentir a paralisação temporária no abastecimento e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios dos bairros", acrescenta o órgão.

Mais informações sobre o assunto devem ser solicitadas à Cagece pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App ou a Gesse, a assistente virtual da companhia que atende no portal.