Estudantes de Horizonte relatam ter sido barrados e deixados na estrada por ônibus universitários

Alunos que moram em Horizonte, na Região Metropolitana, e moram em Fortaleza, compartilharam relatos sobre terem sido barrados de entrar no ônibus universitário fornecido pela Prefeitura Municipal, além de casos onde alguns já foram deixados na estrada. Segundo as denúncias enviadas ao Diário do Nordeste, foram dadas justificativas como a falta de carteirinha estudantil, lotação de ônibus e até o estágio de alguns estudantes.

A estudante Santos Ribeiro, de 23 anos, moradora da cidade, disse que não conseguiu pegar o ônibus em algumas situações, e quando procurou explicações, foi informada que alunos que tinha bolsa-estágio não poderiam mais usar o transporte. Ela também foi uma das que não conseguiu embarcar por estar sem uma carteirinha que identifica ela enquanto aluna e residente de Horizonte, solicitada por alunos há meses, e, conforme eles, não ficou pronta até este mês de maio.

Em resposta, a Prefeitura de Horizonte informou que a situação das carteirinhas foi resolvida, e que os documentos já estão disponíveis no setor de transporte desde essa quarta-feira (21). A gestão municipal pontuou ainda que "está ciente da situação envolvendo alguns alunos que não conseguiram embarcar nos ônibus do transporte universitário por ainda não estarem portando a carteirinha de identificação".

"Todo o processo é realizado por meio de cadastro, levantamento e controle para assegurar o benefício aos alunos que, de fato, frequentam aulas e estágios obrigatórios", apontou a Prefeitura.

"Ser universitária nessas condições é desesperador e constrangedor. Tudo que eu quero é terminar meu curso e poder dar uma vida melhor pra minha família, mas do jeito que as coisas estão, parece cada vez mais difícil", comentou a estudante de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC), que mora com sua mãe e dois irmãos, sustentados com um salário-mínimo.

Ela conseguiu um estágio para ajudar nas despesas: "O problema é que o estágio só me dá R$ 64 de vale-transporte por mês, e uma ida e volta de Fortaleza pra Horizonte custa R$ 12,50 — esse valor só cobre cinco dias de trabalho. Eu teria que tirar mais de R$ 250 por mês do bolso pra conseguir continuar no estágio, e ainda ajudar com as despesas de casa".

Segundo a estudante de fisioterapia Kimberly Rocha de Oliveira, 23, moradora do bairro Zumbi, ela não tentou mais pegar o ônibus para ir ao estágio, pois já foi impedida uma vez.

"Quando a gente precisa ter estágio e tem que pegar o ônibus de manhã ou à tarde, eles estão barrando, alegando que a gente está recebendo pelo estágio, e que a gente pode muito bem pagar", conta a aluna, que se comunica com outros universitários que chegaram a fazer grupos de WhatsApp para comentar sobre os descasos.

Outra reclamação é de alunos deixados em pontos de ônibus, inclusive em plena rodovia. "Já aconteceu várias vezes de alunos ficarem nas paradas sem conseguir embarcar e perder o dia de aula, porque o transporte não segue com passageiros em pé", indicou Sabrina.

'Compromisso com universitários horizontinos', diz Prefeitura

A Prefeitura de Horizonte garantiu que mantém o compromisso de "oferecer suporte aos estudantes universitários horizontinos", mesmo que "não seja uma obrigação legal".

A resposta reforça ainda que as rotas universitárias rodam com capacidade de 135 vagas em cada ônibus. A gestão indica ainda que as empresas cumprem resoluções de entidades do transporte que proíbem "o transporte de passageiros em pé em veículos de transporte público rodoviário, priorizando, assim, a segurança e o conforto dos estudantes".

"Além disso, a gestão municipal realizou recentemente uma nova licitação, ampliando os investimentos no transporte universitário, com foco em oferecer mais qualidade, segurança e comodidade aos estudantes", afirma.

A nota ainda comenta que "quanto às paradas noturnas, informamos que permanecem as mesmas definidas em contrato com a empresa prestadora do serviço, divulgadas previamente no site oficial da Prefeitura de Horizonte e nos grupos de comunicação dos estudantes, no início do semestre letivo 2025.1".

"Por fim, reforçamos que a gestão mantém total compromisso com a educação e segue empenhada em assegurar que os universitários horizontinos tenham as condições necessárias para seguirem firmes em seus estudos e formação profissional", finaliza.

