Estudante de Fortaleza perde vaga após erro no Sisu: 'foi bem frustrante'

A falha na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, já admitida pelo Ministério da Educação (MEC), afetou candidatos de todo o Brasil. No Ceará, um jovem de 18 anos chegou a comemorar a aprovação numa universidade com a família, mas descobriu um dia depois que não estava na lista final.

Anthony Gabriel Vasconcelos, de 18 anos, verificou no site do Sisu, na última terça-feira (30), que havia sido classificado na chamada regular no curso de Letras - Português, na Universidade Federal do Ceará (UFC). Contudo, pouco tempo depois, o portal saiu do ar.

No fim da quarta-feira, 31 de janeiro, saiu o resultado de fato, mas sem seu nome na lista. "Foi bem frustrante. A gente não tinha notícia, não sabia se tinha passado ou não, tivemos a ansiedade porque demorou", desabafa.

O MEC informou também que o “sistema é seguro e os resultados oficiais não são modificados”. Nesta edição, mais de 2 milhões de estudantes disputam 264 mil vagas em 6.827 cursos de graduação nas instituições públicas participantes do Sisu.

"Eu estava dentro das vagas e, no dia 31, quando saiu o resultado, eu estava fora. Eu tinha passado para a primeira opção, e a outra a nota ainda não tinha chegado. Quando saiu o resultado certo, eu entrei na lista de espera", conta.

O jovem não esconde o desapontamento com a falha. "Eu comemorei com a família e com professoras que eu tenho contato, mas não tinha muito o que fazer", lembra.

Legenda: Estudante registrou a mudança no resultado da seleção Foto: Reprodução

Anthony relatou ao Diário do Nordeste que decidiu se inscrever na lista de espera do mesmo curso e que não pretende judicializar o caso. Apesar do problema, ele afirma manter a esperança de que conseguirá a vaga.

Segundo o MEC, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O Ministério declarou que vai apurar o caso e que os resultados oficiais não serão modificados.

O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, a maioria oferecida por instituições federais (universidades e institutos).

Preparação e sonho da Universidade

Anthony concluiu os estudos na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Maria Thomasia, em 2022, e passou a fazer aulas e questões diariamente em casa para conseguir entrar no ensino superior.

“Eu estudava em casa, pela internet mesmo, assistia vídeos, sempre consumia conteúdos voltados para o Enem, mantive contatos com professores do ensino médio que compartilhavam algumas coisas”, explica sobre o processo.

O jovem não desistiu de avançar nos estudos e nutre boas expectativas em relação ao período na graduação. "Eu me preparava todo dia e, para mim, a Universidade representa um novo ciclo da minha vida. Eu espero conseguir aproveitar, vivenciar e aprender bastante da área que eu escolher", completa.

O que aconteceu com o Sisu

O resultado do Sisu, com as listas dos aprovados nas primeiras chamadas do processo seletivo de 2024, foi adiado da terça-feira (30) para a quarta (31), por causa de “problemas técnicos no sistema” que impediram a divulgação.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC), área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024”, como explicou em nota.

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo Ministério da Educação para distribuir as vagas das instituições públicas de ensino superior do País. O Sisu faz a seleção dos candidatos com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas.

Para isso, são avaliadas as opções de curso e modalidade de concorrência, conforme as escolhas dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para a Lei de Cotas.