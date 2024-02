Estudantes 'perdem' vaga no Sisu após resultado ser adiado: 'Já tinha comemorado nas redes'

Diversos estudantes foram surpreendidos após o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que estava marcado para sair em 30 de janeiro, ser adiado para o dia seguinte. Por conta de um erro do Ministério da Educação (MEC), o portal do sistema ficou fora do ar e só foi retomado na quarta-feira (31). O MEC informou apenas que "identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação".

Alunos relataram nas redes sociais que, no dia 30, apareceram na lista de aprovados na plataforma, mas que "perderam" a vaga após a atualização no dia posterior. Alguns deles chegaram a comemorar a "aprovação" na web e depois passaram por uma frustração ao ler a mensagem "Você não foi selecionado na chamada regular" quando a lista definitiva foi divulgada.

Alunos relatam frustração com o MEC

Uma dessas estudantes foi Khauany Freitas, de 18 anos. "Caloura da UFF [Universidade Federal Fluminense]!!!! Obrigada a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram!", registrou a jovem em foto no Instagram em que aparecia com o nome "ciências biológicas" escrito com tinta nos braços (nome do curso em que havia sido aprovada na modalidade de cotas).

"O site mostrou que eu não tinha passado na faculdade. Fiquei muito frustrada, tive uma crise de ansiedade e só consegui controlar por meio de remédios", disse a aluna ao portal g1.

A jovem Clara Letícia, de 18 anos, passou pela mesma decepção. Ela celebrou no cursinho, no dia 30, a conquista da vaga em direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No dia 31, deu-se conta que o sonho havia acabado e criticou o erro do MEC.

"Obrigada por ser um lixo, SISU, obrigada pelo sonho estragado! Sonhei com minha aprovação À TOA. Tô devastada!", escreveu nas redes sociais.

Já Maria Eduarda Xavier, de 19 anos, comentou sobre a frustração de ter contado para a família que foi aprovada e depois ver o nome "desaparecer" na lista de engenharia ambiental no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG).

"Eu era a 3ª colocada de 3 vagas de cota [para alunos de escola pública]. Saí para comemorar com a família, mandei mensagem para as minhas melhores amigas, minha mãe postou nas redes... Minha avó [a entrevistada chora ao lembrar] ficou muito feliz de ver a última neta na faculdade. Até que, no dia seguinte, vi que não tinha passado. Meu mundo caiu", afirmou Maria Eduarda ao site.