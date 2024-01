Estudantes reagem ao resultado do Sisu 2024 nas redes sociais; veja memes

O Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2024 anuncia os classificados para cursos de Ensino Superior em universidades públicas nesta terça-feira (30) e, por conta disso, a expectativa dos estudantes têm se exposto por meio de publicações nas mais diversas redes sociais.

Os memes, claro, estão entre os posts mais comuns. Alguns brincaram que teriam sido aceitos na "Universidade Federal da Coitadolândia", enquanto outros brincaram que teriam passado em 'Agiotagem'. As publicações divertiram outros estudantes, que citaram o nervosismo pelo resultado do processo seletivo.

Veja alguns memes sobre o Sisu 2024:

Como acessar o resultado?

O resultado do Sisu pode ser consultado por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa oferta 264.181 vagas em 2024, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior.

Segundo o Ministério da Educação, o resultado está disponível desde as 9h, com a possibilidade de ser acessado por meio do botão 'Resultado da chamada regular'.

Como se inscrever na lista de espera?

Aos estudantes que não foram selecionados na lista regular, é possível se inscrever na lista de espera. Basta acessar o botão com "Prazo para participar da lista de espera", seguindo o passo a passo indicado no sistema.

Após a primeira chamada, o sistema disponibiliza para as instituições uma lista de espera para preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular da seleção. Em muitos casos, são alunos que desistiram do curso, perderam o prazo de inscrição ou tiveram problemas e acabaram não realizando a matrícula.