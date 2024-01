Inscrições para o Prouni começam nesta segunda (29); veja como fazer

As inscrições para o processo seletivo do semestre 2024.1 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira (29). Interessados podem se inscrever até as 23h59 de quinta-feira (1º de fevereiro), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), esta edição do programa oferece 406.428 bolsas — 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%) —, distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições.

Como se inscrever no Prouni

As inscrições no Prouni são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet. Para se inscrever, é preciso ter cadastro no login único do Governo Federal e criar uma conta no portal gov.br. Quem já tem deve realizar o login com o CPF e a senha.

No momento da inscrição, é preciso: informar e-mail e número de telefone válidos; preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis.

Resultado do Prouni 2024.1

O processo seletivo do primeiro Prouni de 2024 terá duas chamadas sucessivas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 6 de fevereiro (primeira chamada) e 27 de fevereiro (segunda chamada).

Conforme o cronograma, a manifestação de interesse na lista de espera deverá ser feita nos dias 14 e 15 de março. O resultado dessa etapa sairá no dia 18 de março.