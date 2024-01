UFC abre inscrições de concurso público para professor; veja detalhes das vagas

Começam nesta segunda-feira (29) as inscrições de concurso público para professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ao todo, são ofertadas 39 vagas para os campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

O período de inscrição segue até 16 de fevereiro, devendo ser feito mediante envio da documentação solicitada em edital para o e-mail específico da unidade interessada. (Veja lista completa abaixo). É preciso ainda preencher o requerimento de inscrição, disponível no site da UFC. A taxa de inscrição varia de R$ 60,94 a R$ 262,04.

>> Veja edital

Das vagas ofertadas no certame, 18 são para o campi de Fortaleza, três para o campus de Crateús, cinco para Itapajé, oito para Sobral, quatro para Quixadá e uma vaga para Russas.

A remuneração varia conforme a denominação e o regime de trabalho:

a) Professor auxiliar: R$ 2.437,59

b) Professor assistente - A: R$ 7.312,77

c) Professor adjunto - A: R$ 6.356,02

d) Professor adjunto - A (dedicação exclusiva): R$ 10.481,64

Distribuição de vagas e requisitos

CAMPI EM FORTALEZA

- Centro de Ciências

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular: uma vaga para o setor de estudo Bioquímica Vegetal, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de Geografia: uma vaga para o setor de estudo Geografia Física / Climatologia Geográfica, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de Matemática: duas vagas, sendo uma no setor de estudo Sistemas Dinâmicos, e outra (exclusiva para pessoas negras) no setor de estudo Combinatória. As duas vagas exigem título de doutor e jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de Química Analítica e Físico-Química: uma vaga para o setor de estudo Química Analítica, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva.

- Centro de Ciências Agrárias

Departamento de Zootecnia: uma vaga para o setor de estudo Nutrição de Não Ruminantes, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva.

- Centro de Humanidades

Departamento de Ciências Sociais: duas vagas para o setor de estudo Teoria Antropológica, sendo uma específica para pessoas negras, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas e Tradução: uma vaga para o setor de estudo Fonética e Fonologia da Língua Inglesa, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de História: uma vaga no setor de estudo Teoria e Metodologia da História, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de Letras Vernáculas: duas vagas, sendo uma exclusiva para pessoas com deficiência no setor de estudo Linguística, e outra de ampla concorrência no setor de estudo Teoria e Prática do Ensino de Língua Portuguesa. As duas vagas são para candidatos com título de doutor e exigem jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Departamento de Psicologia: uma vaga para o setor de estudo Neuropsicologia e Processos Psicológicos, exigido graduação em Psicologia, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva.

- Centro de Tecnologia

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais: uma vaga para o setor de estudo Ensaios Não-Destrutivos, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

- Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade

Departamento de Administração: uma vaga para o setor de estudo Marketing, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva.

- Faculdade de Medicina

Departamento de Cirurgia: uma vaga específica para pessoas negras no setor de estudo Urologia / Transplante Renal / Internato, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais;

Departamento de Medicina Clínica: duas vagas, sendo uma no setor de estudo Assistência Básica à Saúde do Adulto / Semiologia, e a outra, destinada exclusivamente a pessoas negras, no setor de estudo Clínica Médica/ Nefrologia/ Semiologia. As duas vagas são para candidatos com título de doutor e exigem jornada de 40h semanais.

CAMPUS DE CRATEÚS

São ofertadas três vagas, uma para cada um dos seguintes setores de estudo: Estruturas; Inteligência Artificial e Ciência de Dados; e Lavra. Há exigência de título de doutor em todas as oportunidades, que exigem jornada de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

Verificada a inexistência de candidatos inscritos para os setores de estudo Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Lavra, a inscrição será reaberta no período de 26 de fevereiro a 15 de março.

CAMPUS DE ITAPAJÉ

São ofertadas cinco vagas, nos setores de estudo a seguir: Estatística e Ciência de Dados (1), Programação e Metodologias (2 vagas, sendo uma para pessoas negras e outra para pessoas com deficiência) e Segurança da Informação (2). Em todos os casos, é exigido título de doutor e a jornada é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

CAMPUS DE SOBRAL

Cursos de Ciências Econômicas e Finanças: duas vagas, sendo uma para o setor de estudo História Econômica e outra, destinada a pessoas negras, no setor de estudo Mercado Financeiro. A jornada é de 40h semanais com dedicação exclusiva para ambas as vagas, com exigência de doutorado na área;

Curso de Engenharia de Computação: uma vaga no setor de estudo Eletrônica e Hardware, exigência do título de mestre, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Curso de Medicina: três vagas para os seguintes setores de estudo: Dermatologia / Internato; Ginecologia e Obstetrícia / Saúde da Mulher / Saúde da Gestante Auxiliar; e Terapia Intensiva / Urgências Médicas/ Internato em Clínica Médica (esta última destinada a pessoas negras). A jornada de trabalho é de 20h semanais, com exigência de diploma de graduação em Medicina;

Curso de Odontologia: uma vaga para o setor de estudo Clínica Integrada / Prótese e Oclusão, exigido título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva;

Curso de Psicologia: uma vaga para o setor de estudo Psicologia Social, exigência do título de doutor, jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva.

CAMPUS DE QUIXADÁ

São ofertadas quatro vagas com jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva, nos seguintes setores de estudo: Gestão da Tecnologia da Informação e Inovação; Multimídia, Artes e Design Digital; Projeto de Produtos Digitais; e Programação para Web e Dispositivos Móveis. Em todas as vagas é exigido título de mestre.

CAMPUS DE RUSSAS

É ofertada uma vaga para o setor de estudo Redes de Computadores e Lógica para Computação. A vaga exige título de mestre e jornada de 40h semanais com dedicação exclusiva.

Veja lista de e-mails para envio das inscrições: