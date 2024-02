MEC confirma 'divulgação indevida de resultados provisórios' do Sisu 2024 e diz que investigará caso

O Ministério da Educação (MEC) confirmou, nesta sexta-feira (2), que houve um erro ao divulgar indevidamente resultados provisórios do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 na última terça-feira (30). A pasta afirmou que caso está sendo rigorosamente apurado.

Em nota divulgada nesta manhã, o órgão detalhou que usuários tiveram acesso aos resultados temporários, não homologados, por cerca de 25 minutos nessa data. A União Nacional dos Estudantes (UNE) classificou a ocorrência como "um grande absurdo" e informou que lançará uma plataforma para os candidatos realizarem denuncias.

A última terça-feira era a data prevista para os resultados finais do Sisu 2024 serem divulgados, mas após o MEC identificar "problemas técnicos" no sistema, acabou adiando a publicação dos aprovados para o dia seguinte, quarta-feira (31).

No entanto, como confirmou a Pasta nesta manhã, alguns usuários acessaram os resultados provisórios. Nas redes sociais, diversos estudantes relataram que, no dia 30, o nome deles apareceu na lista de aprovados na plataforma, mas que "perderam" a vaga após a atualização no dia posterior. Inclusive, alguns deles chegaram a comemorar a "aprovação", mas foram surpreendidos ao lerem a mensagem "Você não foi selecionado na chamada regular" quando a lista definitiva foi divulgada, em 31 de janeiro.

Legenda: Khauany Freitas, de 18 anos, viu seu nome "desaparecer" da lista de aprovados na Universidade Federal Fluminense (UFF) Foto: Arquivo pessoal/Reprodução/MEC

Nessa quinta-feira (1º), a UNE comentou o caso, afirmando que criará uma plataforma para os candidatos prejudicados enviaram denúncias. "Não podem brincar com nossos sonhos!", declarou a organização estudantil.

Ainda no comunicado divulgado nesta sexta, o MEC reforçou que o sistema do Sisu é seguro e que os resultados oficiais não podem ser modificados. Neste ano, 2 milhões de estudantes disputam 264 mil vagas em 6.827 cursos de graduação nas instituições públicas participantes do Sistema de Seleção Unificada.

Na nota, o Ministério lembrou também que as matrículas nas instituições de ensino superior começaram nesta sexta-feira e seguem até 7 de fevereiro. A Pasta ainda destacou que candidatos não selecionados na chamada regular do Sisu podem manifestar interesse em participar da lista de espera a partir da próxima quarta-feira (7).