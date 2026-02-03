Estacionamento particular é instalado no Parque Rio Branco, e Prefeitura diz que é irregular
Gestão municipal garante que vai remover a estrutura e que não haverá cobrança no espaço.
Usuários do Parque Rio Branco, um espaço verde gerido pela Prefeitura de Fortaleza no bairro Joaquim Távora, foram surpreendidos com mudanças no estacionamento do local: a área, que é pública, recebeu grades e um portal de acesso, indicando possível cobrança de tarifa.
O espaço para guarda de veículos fica na Avenida Pontes Vieira, ao lado do portão de entrada do parque. Nesta semana, além do gradeamento, surgiu um pórtico com sinalização de entrada e saída do suposto estabelecimento, nomeado como “Parking Rio Branco”.
O Diário do Nordeste contatou a Prefeitura de Fortaleza para saber se o local é de gestão municipal ou está cedido à iniciativa privada – e, se fosse este último caso, quais os detalhamentos do acordo.
Em nota, a gestão municipal informou que “tomou conhecimento sobre a iniciativa particular de instalação de pórtico e gradeamento na área de estacionamento do equipamento e adotou as providências necessárias para reverter a situação”.
Além disso, a prefeitura assegurou que “não haverá qualquer tipo de cobrança pelo uso do estacionamento localizado na entrada do Parque Rio Branco”, e que “o pórtico instalado será retirado”. Não foi informada a identidade do responsável pela estrutura nem se ele foi notificado ou multado.
Na manhã desta terça-feira (3), uma trabalhadora que atua como "flanelinha" no local há cerca de 30 anos informou à reportagem que tira o próprio sustento das contribuições feitas pelos usuários, mas não sabe quem foi o responsável por instalar a estrutura de acesso. Usuários também desconhecem a informação.
Onde fica o Parque Rio Branco
O Parque Urbano Rio Branco é um equipamento público, área verde onde fica a nascente do Riacho Rio Branco. O espaço se originou em janeiro de 1976, por meio do decreto municipal nº 4628, que criou a “Zona de Preservação Paisagística”, mas se tornou parque na primeira metade dos anos 1990.
O local foi reinaugurado em agosto de 2024, após requalificação. Antes das obras, cujo investimento foi de cerca de R$ 8 milhões, frequentadores denunciavam insegurança e insalubridade no espaço.
Hoje, além de trilhas e áreas verdes, o parque conta com praças internas, academias ao ar livre, playgrounds infantis, campo de futebol, quadras para prática esportiva e anfiteatro, com intensa movimentação aos fins de semana.