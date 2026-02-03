Estacionamento particular é instalado no Parque Rio Branco, e Prefeitura diz que é irregular

Usuários do Parque Rio Branco, um espaço verde gerido pela Prefeitura de Fortaleza no bairro Joaquim Távora, foram surpreendidos com mudanças no estacionamento do local: a área, que é pública, recebeu grades e um portal de acesso, indicando possível cobrança de tarifa.

O espaço para guarda de veículos fica na Avenida Pontes Vieira, ao lado do portão de entrada do parque. Nesta semana, além do gradeamento, surgiu um pórtico com sinalização de entrada e saída do suposto estabelecimento, nomeado como “Parking Rio Branco”.

O Diário do Nordeste contatou a Prefeitura de Fortaleza para saber se o local é de gestão municipal ou está cedido à iniciativa privada – e, se fosse este último caso, quais os detalhamentos do acordo.

Legenda: Grades foram instaladas para delimitar espaço do estacionamento do Parque Rio Branco. Foto: Thiago Gadelha.

Em nota, a gestão municipal informou que “tomou conhecimento sobre a iniciativa particular de instalação de pórtico e gradeamento na área de estacionamento do equipamento e adotou as providências necessárias para reverter a situação”.

Além disso, a prefeitura assegurou que “não haverá qualquer tipo de cobrança pelo uso do estacionamento localizado na entrada do Parque Rio Branco”, e que “o pórtico instalado será retirado”. Não foi informada a identidade do responsável pela estrutura nem se ele foi notificado ou multado.

Na manhã desta terça-feira (3), uma trabalhadora que atua como "flanelinha" no local há cerca de 30 anos informou à reportagem que tira o próprio sustento das contribuições feitas pelos usuários, mas não sabe quem foi o responsável por instalar a estrutura de acesso. Usuários também desconhecem a informação.

Onde fica o Parque Rio Branco

O Parque Urbano Rio Branco é um equipamento público, área verde onde fica a nascente do Riacho Rio Branco. O espaço se originou em janeiro de 1976, por meio do decreto municipal nº 4628, que criou a “Zona de Preservação Paisagística”, mas se tornou parque na primeira metade dos anos 1990.

O local foi reinaugurado em agosto de 2024, após requalificação. Antes das obras, cujo investimento foi de cerca de R$ 8 milhões, frequentadores denunciavam insegurança e insalubridade no espaço.

Hoje, além de trilhas e áreas verdes, o parque conta com praças internas, academias ao ar livre, playgrounds infantis, campo de futebol, quadras para prática esportiva e anfiteatro, com intensa movimentação aos fins de semana.