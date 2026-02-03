Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estacionamento particular é instalado no Parque Rio Branco, e Prefeitura diz que é irregular

Gestão municipal garante que vai remover a estrutura e que não haverá cobrança no espaço.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
(Atualizado às 14:05)
Ceará
Vista frontal da placa de um estacionamento com as indicações Entrada e Saída, carros dentro do parque e a rua movimentada com motocicletas.
Legenda: Parque Rio Branco fica no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, e tem acesso público e gratuito a todos os espaços.
Foto: Thiago Gadelha.

Usuários do Parque Rio Branco, um espaço verde gerido pela Prefeitura de Fortaleza no bairro Joaquim Távora, foram surpreendidos com mudanças no estacionamento do local: a área, que é pública, recebeu grades e um portal de acesso, indicando possível cobrança de tarifa.

O espaço para guarda de veículos fica na Avenida Pontes Vieira, ao lado do portão de entrada do parque. Nesta semana, além do gradeamento, surgiu um pórtico com sinalização de entrada e saída do suposto estabelecimento, nomeado como “Parking Rio Branco”.

O Diário do Nordeste contatou a Prefeitura de Fortaleza para saber se o local é de gestão municipal ou está cedido à iniciativa privada – e, se fosse este último caso, quais os detalhamentos do acordo.

Grade metálica recém-instalada com pilares de tijolos e suportes de madeira temporários, em uma área externa pavimentada com fita de advertência amarela. Ao fundo, um muro decorado com murais coloridos e palmeiras sob céu azul.
Legenda: Grades foram instaladas para delimitar espaço do estacionamento do Parque Rio Branco.
Foto: Thiago Gadelha.

Em nota, a gestão municipal informou que “tomou conhecimento sobre a iniciativa particular de instalação de pórtico e gradeamento na área de estacionamento do equipamento e adotou as providências necessárias para reverter a situação”.

Além disso, a prefeitura assegurou que “não haverá qualquer tipo de cobrança pelo uso do estacionamento localizado na entrada do Parque Rio Branco”, e que “o pórtico instalado será retirado”. Não foi informada a identidade do responsável pela estrutura nem se ele foi notificado ou multado.

Na manhã desta terça-feira (3), uma trabalhadora que atua como "flanelinha" no local há cerca de 30 anos informou à reportagem que tira o próprio sustento das contribuições feitas pelos usuários, mas não sabe quem foi o responsável por instalar a estrutura de acesso. Usuários também desconhecem a informação.

Veja também

teaser image
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

teaser image
Ceará

Mais de 1.000 cearenses por mês entram na Justiça para acesso à saúde pública

Onde fica o Parque Rio Branco

O Parque Urbano Rio Branco é um equipamento público, área verde onde fica a nascente do Riacho Rio Branco. O espaço se originou em janeiro de 1976, por meio do decreto municipal nº 4628, que criou a “Zona de Preservação Paisagística”, mas se tornou parque na primeira metade dos anos 1990. 

O local foi reinaugurado em agosto de 2024, após requalificação. Antes das obras, cujo investimento foi de cerca de R$ 8 milhões, frequentadores denunciavam insegurança e insalubridade no espaço.

Hoje, além de trilhas e áreas verdes, o parque conta com praças internas, academias ao ar livre, playgrounds infantis, campo de futebol, quadras para prática esportiva e anfiteatro, com intensa movimentação aos fins de semana. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Vista frontal da placa de um estacionamento com as indicações Entrada e Saída, carros dentro do parque e a rua movimentada com motocicletas.
Ceará

Estacionamento particular é instalado no Parque Rio Branco, e Prefeitura diz que é irregular

Gestão municipal garante que vai remover a estrutura e que não haverá cobrança no espaço.

Theyse Viana
Há 12 minutos
Mulher de costas com blusa amarela e trança, segurando um guarda-chuva molhado enquanto caminha em um dia chuvoso na cidade.
Ceará

Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

Área litorânea do Estado não está incluída.

Redação
Há 2 horas
Fotografia em plano médio mostrando o local de um grave acidente de ônibus em uma área de vegetação seca. Um ônibus branco e cinza está tombado de lado, com o teto parcialmente destruído, revelando poltronas vermelhas no interior. Vários socorristas do Corpo de Bombeiros, vestindo uniformes laranja vibrante e capacetes de proteção, estão espalhados pela cena. Em primeiro plano, as costas de quatro socorristas são visíveis, com um deles apontando para o veículo. Ao fundo, outros bombeiros e civis se agrupam próximos à traseira do ônibus em uma área de terra batida e galhos secos. O dia está ensolarado.
Ceará

Ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capota e 15 romeiros morrem em Alagoas

Tragédia ocorreu no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera (AL).

João Lima Neto
Há 2 horas
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de ENTRADA e SAÍDA visíveis em uma universidade.
Ceará

Inscrições para 1º semestre do Fies 2026 estão abertas

Programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores privados.

Carol Melo
03 de Fevereiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Um carro branco de autoescola com a inscrição 'EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR' trafegando em uma pista de testes do DETRAN, com cones de sinalização, uma placa de limite de velocidade de 40 km/h e montanhas nebulosas ao fundo.
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Detran-CE seguirá novas diretrizes publicadas pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Matheus Facundo
02 de Fevereiro de 2026
Homem caminhando em dia chuvoso, vista por trás, segurando um guarda-chuva preto coberto de gotas de chuva e usando uma mochila azul.
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

Maiores precipitações se concentraram em apenas uma semana.

Nicolas Paulino
02 de Fevereiro de 2026
Mulher protegida por guarda-chuva durante um dia chuvoso, com edifícios coloridos ao fundo.
Ceará

95 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos; veja locais

Condições meteorológicas estão previstas para metade do território cearense.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
O governador Elmano de Freitas fala ao microfone à frente de um painel verde que anuncia a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Paulo Ayrton. Ele está cercado por secretários e assessores durante a cerimônia.
Ceará

CE precisa concluir 108 escolas para finalizar universalização do tempo integral no Ensino Médio

Meta da gestão de Elmano de Freitas é concluir unidades ainda em 2026.

Thatiany Nascimento, Nicolas Paulino e Sofia Leite*
02 de Fevereiro de 2026
Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)
Ceará

Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser utilizados até abril.

Agência de Conteúdo DN
02 de Fevereiro de 2026
Foto de protesto pedindo justiça pelo cão Orelha em Fortaleza.
Ceará

Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Ato na capital cearense faz parte de mobilização que pede responsabilização pelos responsáveis por torturar o cão em Santa Catarina.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Registro do acidente de moto em Novo Oriente, no interior do Ceará.
Ceará

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em Novo Oriente (CE); veja vídeo

Acidente foi registrado na madrugada de sábado (31).

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Profissionais de saúde transportando paciente em maca por um corredor movimentado de hospital.
Ceará

Mais de 1.000 cearenses por mês entram na Justiça para acesso à saúde pública

Pedidos de medicamentos e tratamentos lideram a lista.

Theyse Viana
01 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram veículos após acidente de trânsito em São Gonçalo do Amarante.
Ceará

Casal morre atropelado enquanto tentava empurrar carro sem combustível no Ceará

Acidente em rodovia de São Gonçalo do Amarante também deixou outros feridos.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
fachada hospital santa casa, muro.
Ceará

Centro de Hemodiálise é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

O serviço é gratuito via SUS.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Cena de ensino em sala de aula, com professora interagindo com a lousa e estudantes em primeiro plano.
Ceará

Precatórios de Fortaleza: veja detalhes do acordo sobre o pagamento dos professores

Acordo para pagamento foi firmado nessa quinta-feira (29).

Theyse Viana
31 de Janeiro de 2026
Três mulheres praticam ioga sentadas na grama com as mãos em prece. Em primeiro plano, um filhote de cachorro caramelo veste uma camiseta listrada e olha para o lado.
Ceará

Yoga com pets em Fortaleza: conheça projeto que promove aulas com filhotes para adoção

Evento ajuda a divulgar abrigos e arrecadar verbas revertidas em doação de rações.

Clarice Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Ceará

Carnaval no Benfica: como equilibrar o impacto entre queixas e o ‘direito de festejar’

Em 2026, o polo teve mudança no local do palco e as apresentações que ocorriam na Praça João Gentil foram para a Praça da Gentilândia

Thatiany Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Pessoa manipulando uma carteira de trânsito digital.
Ceará

Detran-CE cadastra novos instrutores autônomos; saiba como participar

O órgão tem feito o credenciamento dos profissionais.

Lucas Monteiro
30 de Janeiro de 2026
Foto de raios.
Ceará

Ceará registra mais 21 mil raios em janeiro; veja cidade mais atingida

Ao longo de 2025, foram registrados mais de 167 mil raios.

Redação
30 de Janeiro de 2026