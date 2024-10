Dia de Finados: veja o que abre e fecha em Fortaleza neste sábado (2)

No dia 2 de novembro, em todo o Brasil, é comemorado o Dia de Finados. De origem católica, a data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos. Os cristãos rezam pela alma de quem já se foi, além de visitar os cemitérios onde estão sepultados entes queridos.

Apesar de ser feriado, shoppings, supermercados e lojas de rua devem abrir normalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

Veja o que abre e fecha no Dia de Finados em Fortaleza:

SUPERMERCADOS

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), durante o feriado de Dia de Finados, todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão com seus funcionamentos plenamente normais. No interior do Estado, a abertura das lojas dependerá da Convenção Coletiva de Trabalho de cada cidade.

BANCOS

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos, tradicionalmente, não funcionam aos sábados e domingos. Também não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, com exceção para o Pix.

LOJAS

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) informou que, no feriado de Dia de Finados (2), o comércio varejista funcionará normalmente.

As lojas de rua estarão abertas das 9h às 17h, enquanto as lojas de shopping centers, assim como a praça de alimentação, funcionarão das 10h às 22h.

BARES E RESTAURANTES

Os bares e restaurantes terão funcionamento normal, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Ceará).

ENEL

A Enel Distribuição Ceará atuará em regime de plantão a durante o feriado de Finados. A distribuidora vai manter as equipes operacionais em campo, que atuarão em todas as regiões do estado.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para manutenção das redes de água e esgoto na capital e no interior do estado neste sábado (2), durante o feriado de finados. A loja localizada no bairro Parangaba, em Fortaleza, estará fechada durante o feriado e retomará o atendimento na segunda-feira (4).

METRÔ

As linhas de transporte sobre trilhos terão funcionamento especial neste fim de semana devido ao feriado de Finados, no dia 2/11, e ao primeiro domingo de Enem, no dia 3/11.

No sábado haverá operação especial nas linhas que atendem Fortaleza e Região Metropolitana. Metrô e VLTs iniciam a operação às 5h30 e encerram próximo de 16h30. Também há alterações no intervalo entre as viagens no decorrer do dia.

Os passageiros das linhas Sul, Oeste e Nordeste devem consultar a tabela de horários e programar seu percurso. Nesta data, não haverá operação dos VLTs de Cariri e Sobral. Consulte abaixo os horários do sábado (2/11):

CORREIOS

Não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 2 de novembro em virtude do feriado. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (4).

SHOPPINGS

Os shoppings funcionarão normalmente durante o feriado de Finados. Sedes de órgãos públicos nos estabelecimentos estarão fechados.

RIOMAR FORTALEZA

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Órgãos públicos: Fechados

Animale Pet Shop: 10h às 22h

Caixa Econômica: Fechado

Clínica SIM: 7h às 13h

Cinépolis: verificar programação no site

Comunicare: 10h às 16h

Game Station: 10h às 22h

Greenlife Academia: 7h às 17h

Farmácias: 10h às 22h

Loteria Boa Sorte: 10h às 17h

Laboratório Carlos Ribeiro: Fechado

Labor Câmbio: 10h às 21h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Otomax Saúde: Fechado

Otomax Estética: Fechado

Omnimagem: Fechado

Wester Union: Fechado

RIOMAR KENNEDY

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h

Órgãos públicos: Fechados

Academia SmartFit: 8h às 17h

Animale Pet Shop: 10h às 22h

Cinépolis: verificar programação no site

Farmácias: 8h às 22h

Lavateria: 10h às 22h

Lotérica Aldeota: 9h às 21h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Planet Park: 10h às 22h

Chão é Lava: 10h às 22h

Parque Bambolim: 10h às 22h

Vila Trampolim: 10h às 22h

GRAND SHOPPING

Lojas e Quiosques: Funcionamento normal das 10h às 22h

Praça de Alimentação: Funcionamento normal das 10h às 22h

Banco Itaú, Caixa Econômica e Unimed: Fechados

Academia Smart Fit: Funcionamento das 8h às 17h

Cinemas: Funcionamento normal de acordo com a programação

TERRAZO SHOPPING

Loja e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação e operações de lazer: 10h às 22h

Guará Supermercados: 07h às 22h

Greenlife Academias: 08h às 16h



SHOPPING BENFICA

Lojas e quiosques: 10h Às 22h

Praça de alimentação: 10h Às 22h

Cinema: confira a programação no site

Lojas Americanas: 10h Às 22h

Mercadinho São Luiz: 07h Às 22h

Farmácia Pague Menos: 10h Às 22h

Lotérica Prêmio Extra: Fechado

Caixa Econômica: Fechado

Cagece: Fechado

Casa Do Cidadão: Fechado

CCI: Fechado

Detran: Fechado

Tribunal De Justiça: Fechado

SHOPPING PARANGABA

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h ás 22h

Clínica Médica: De acordo com horários agendados

Selfit Academia: 08 às 18h

Lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Studio Games: 10h às 22h

Clubinho do Mar: 10h às 22h

Xtreme Airsoft: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

GIGA MALL

Lojas e Quiosques: Abertos das 9h às 18h;

Alimentação e lazer: Abertos das 9h às 18h.