Desfile de 7 de setembro volta a ocorrer em Fortaleza; veja detalhes

Após dois anos sem o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, Fortaleza volta a receber o evento nesta quarta-feira, feriado pelo Dia da Independência do Brasil. Segundo informações da 10ª Região Militar, o desfile acontece a partir das 7h45 no Aterro da Praia de Iracema e tem seu percurso até o Mercado dos Peixes.

São esperados cerca de 8.500 participantes, sendo 2,2 mil militares do Exército Brasileiro. Além das Forças Armadas, estarão presentes órgãos de Segurança Pública do Estado e escolas das redes municipal, estadual e particular. Nos anos de 2020 e 2021 o desfile não foi realizado devido à pandemia de Covid-19.

O palanque principal será montado na altura no Náutico Atlético Cearense. Também serão empregados cerca de 120 viaturas, 37 motocicletas e 35 cavalos.

Controle de tráfego

O controle de tráfego no entorno começa na noite desta terça-feira (6), segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), quando os agentes coibirão vagas de estacionamento ao longo da Av. Beira-Mar, entre a Av. Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes.

Já na manhã de quarta, serão bloqueadas a partir de 6h as avenidas Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, entre Av. Alberto Nepomuceno e Av. Rui Barbosa, e Beira-Mar, no trecho compreendido entre a Av. Alberto Nepomuceno e o Mercado dos Peixes.

Até as 7h, essas vias serão liberadas apenas para acesso dos moradores, de acordo com a AMC. A interdição será total a partir de 8h.

Rotas alternativas

Ainda segundo a AMC, condutores em tráfego pelo entorno deverão utilizar rotas alternativas. No sentido Centro-Mucuripe, as avenidas Santos Dumont e Padre Antônio Tomás estão entre as opções de tráfego. Já no sentido Mucuripe-Centro, a orientação é optar por vias como as ruas Deputado Moreira da Rocha e Tenente Benévolo, além da Av. Dom Luís.

A área de estacionamento para quem irá prestigiar o evento será nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa. Já os ônibus poderão estacionar na Av. Vicente de Castro, próximo aos moinhos e, durante o momento do embarque, deverão ser direcionados para a Av. Abolição.

Frota de Ônibus

Para atender a maior demanda, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçou a frota de coletivos com vinte veículos extras nos terminais de integração.

