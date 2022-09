Policiais militares não irão desfilar no Interior do Ceará, neste 7 de setembro; saiba o motivo

Os desfiles em alusão ao Dia da Independência, no Interior do Ceará, não contarão com a apresentação de policiais militares. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a informação chegou aos agentes de forma extraoficial, às vésperas deste 7 de setembro, tendo desagradado parte da Corporação.

Um oficial lotado no Interior do Estado diz que prefeitos chegaram a pedir ao comandante geral a participação de PMs, "mas não foram atendidos". "Era uma tradição a polícia sempre participar e era um anseio da tropa participar do evento da independência dos 200 anos. Temos pelotões formados de recrutas que poderiam participar do desfile. O que temos de diferente dos PMs da capital? Nunca houve essa prioridade da capital em detrimento ao interior", questionou o oficial.

A PMCE comunicou que na Capital, "um amplo efetivo de diversas unidades da instituição desfilará na avenida Beira Mar de Fortaleza". Em Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú, cidades onde existem Colégios da Polícia Militar, a representação ficará a cargo dos alunos. Nas demais localidades, a tropa permanecerá no policiamento ostensivo.

EFETIVO INSUFICIENTE

Um oficial da área Norte do Ceará diz que o fato de não desfilar não se trata de uma proibição, mas sim devido ao efetivo insuficiente no Interior. Nessas demais cidades, devem participar do desfile apenas os Guardas Municipais.

"Precisamos reforçar o policiamento. Já para isso convocamos policiamento extra e vamos remunerar quem está de folga. Não temos efetivo pra marchar, fazer comboio e ainda dar conta do policiamento ostensivo", disse outro oficial.

Há cidades que têm, por turno, quatro policiais militares de serviço, conforme a fonte: "não tem como deslocar e deixar o buraco no policiamento ostensivo"

Por nota, a Instituição explica ter priorizado a manutenção das tropas para o serviço ordinário operacional, "a fim de garantir e assegurar a tranquilidade pública, dos cidadãos que forem assistir aos desfiles em suas cidades durante o feriado".

PERCURSO EM FORTALEZA

Segundo informações da 10ª Região Militar, o desfile na capital cearense acontece a partir das 7h45 no Aterro da Praia de Iracema e tem seu percurso até o Mercado dos Peixes. O palanque principal será montado na altura no Náutico Atlético Cearense. Também serão empregados cerca de 120 viaturas, 37 motocicletas e 35 cavalos.

São esperados cerca de 8.500 participantes, sendo 2,2 mil militares do Exército Brasileiro. Além das Forças Armadas, estarão presentes órgãos de Segurança Pública do Estado e escolas das redes municipal, estadual e particular. Nos anos de 2020 e 2021 o desfile não foi realizado devido à pandemia de Covid-19.

