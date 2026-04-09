Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

De salgadinho a chocolate: veja alimentos que estão proibidos em escolas do Ceará

Decreto do Governo do Estado detalha restrições nas redes pública e privada e incentiva oferta de alimentos naturais. Especialistas apontam impactos na saúde infantil.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Ceará
pacote de batatas chips saindo de pacote de salgadinhos, sobre uma mesa.
Legenda: Alimentos como salgadinhos industrializados estão proibidos nas escolas do Ceará.
Foto: Shutterstock/sweet_tomato.

Na hora do intervalo, a partir do próximo ano, os estudantes do Ceará devem encontrar um novo cardápio de merenda para se adaptar. A regulamentação da Lei nº 19.455, que trata da promoção da alimentação saudável nas escolas e determina a exclusão de alimentos ultraprocessados do ambiente escolar, foi assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) e publicada no Diário Oficial do Estado nesta semana.

A medida, aprovada pela Assembleia Legislativa em fevereiro, vale para toda a educação básica — da educação infantil ao ensino médio —, tanto para escolas públicas quanto privadas.

A regra se aplica a cantinas, lanchonetes, refeitórios, fornecedores terceirizados e qualquer ponto de venda nas unidades e no entorno. Na prática, isso significa que uma série de produtos comuns no dia a dia dos estudantes, como salgadinhos e bolachas, deixa de ser permitida nas escolas (veja lista abaixo). Além disso, a publicidade dos itens também está proibida.

O decreto ainda orienta o que deve ganhar espaço nas cantinas. A prioridade são os alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, hortaliças, sucos naturais sem açúcar e preparações simples. A norma também incentiva a criação de hortas escolares e a oferta de "alimentos e preparações típicas da cultura alimentar regional". Em Fortaleza, desde agosto de 2025, o tradicional pratinho faz parte do cardápio escolar.

O descumprimento do decreto passa a ser considerado infração sanitária. A fiscalização será feita por órgãos estaduais e municipais, com apoio das vigilâncias sanitárias e conselhos de alimentação. Entre as penalidades previstas estão advertência, multa, apreensão de produtos e até interdição do estabelecimento.

O que está proibido para venda nas cantinas escolares?

O decreto traz uma lista detalhada de alimentos proibidos, principalmente aqueles classificados como ultraprocessados ou com alto teor de açúcar, gordura e sódio.

Guia Alimentar para a População Brasileira, documento do Ministério da Saúde com diretrizes sobre a alimentação, define os ultraprocessados como "formulações industriais" feitas com ingredientes extraídos ou derivados de alimentos, como óleos, açúcar e amido modificado ou sintetizadas em laboratório, como corantes e realçadores de sabor.

"Os rótulos podem conter listas enormes de ingredientes. E a maioria deles tem a função de estender a duração do alimento, ou, ainda, dotá-lo de cor, sabor, aroma e textura para torná-lo atraente", diz o documento. 

Conforme o decreto, os itens proibidos para venda nas escolas são:

  • refrigerantes e bebidas gaseificadas adoçadas; 
  • refrescos artificiais, pós para preparo de bebidas, xaropes e concentrados adoçados; 
  • sucos artificiais e bebidas à base de fruta com adição de açúcar, adoçantes artificiais e aditivos, quando caracterizados como ultraprocessados; 
  • bebidas energéticas e isotônicas industrializadas; 
  • bebidas lácteas adoçadas ultraprocessadas e achocolatados prontos para consumo com aditivos; 
  • balas, pirulitos, gomas de mascar, caramelos e similares; 
  • chocolates ultraprocessados, confeitos e sobremesas industrializadas prontas; 
  • biscoitos e bolachas recheadas, wafers e produtos similares; 
  • salgadinhos de pacote e snacks industrializados; 
  • macarrão instantâneo e sopas instantâneas; 
  • produtos embutidos e ultraprocessados de origem animal, tais como salsichas, mortadelas, presuntos, salames, nuggets e hambúrgueres industrializados; 
  • produtos com gordura vegetal hidrogenada; 
  • alimentos industrializados com alto teor de sódio, açúcar adicionado ou gorduras saturadas, conforme parâmetros técnicos sanitários e nutricionais; 
  • produtos ultraprocessados prontos para aquecimento ou consumo imediato, com aditivos e conservantes em excesso.

Por que a mudança foi adotada?

A restrição aos ultraprocessados acompanha um cenário de preocupação com a saúde de crianças e adolescentes. A nutricionista materno-infantil Eva Lima ressalta que os casos de sobrepeso têm sido cada vez mais presentes nessa fase.

“A gente vê hoje crianças com 12 anos com pressão alta, com obesidade grave, e isso é, sim, decorrente de uma má alimentação”, alerta.

Segundo ela, o impacto desses produtos é ainda maior na saúde do público infantil. “A necessidade nutricional da criança é diferente. Quando ela consome ultraprocessados recebe uma carga muito maior de açúcar, gordura e componentes químicos”, diz.

A nutricionista infantil Paula Soares também chama atenção para a composição desses alimentos. “São produtos com uma longa lista de ingredientes, com corantes, conservantes e substâncias que muitas vezes as pessoas nem reconhecem. E eles são ricos em açúcar e sódio, o que é prejudicial para a saúde”, explica.

O papel das famílias

A regra vale para o que é comercializado dentro das escolas, mas não impede que os alunos levem alimentos ultraprocessados de casa. Por isso, especialistas destacam a importância do envolvimento das famílias na escolha do cardápio da merenda.

“A lei é para o ambiente escolar, mas é importante que a família entenda e contribua, evitando mandar esses alimentos na lancheira”, orienta Eva Lima. A nutricionista avalia que o momento pode ser uma oportunidade de mudança mais ampla. “É uma chance de aproveitar e transformar também os hábitos dentro de casa”.

Veja também

teaser image
Ceará

‘Pratinho junino’ começa a ser servido nas escolas da rede municipal de Fortaleza nesta sexta-feira

teaser image
Negócios

Inflação aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados e famílias mais pobres são as mais afetadas

Mudança será gradual

Conforme o decreto estadual, a implementação das novas regras será feita de forma progressiva. Até o fim de 2026, as escolas devem reduzir a oferta de ultraprocessados a no máximo 10%, seguindo resolução publicada pelo Governo Federal em fevereiro de 2025. A partir de 2027, a comercialização desses produtos deve ser totalmente proibida.

A expectativa é que o período de transição permita adaptação das escolas e das famílias, além de contribuir para uma reeducação alimentar dos estudantes. “Agora é o momento de buscar alternativas que agradem as crianças e, ao mesmo tempo, tragam saúde”, reforça Paula Soares.

*Estagiária sob supervisão de Dahiana Araújo e Mariana Lazari. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
pacote de batatas chips saindo de pacote de salgadinhos, sobre uma mesa.
Ceará

De salgadinho a chocolate: veja alimentos que estão proibidos em escolas do Ceará

Decreto do Governo do Estado detalha restrições nas redes pública e privada e incentiva oferta de alimentos naturais. Especialistas apontam impactos na saúde infantil.

Ana Alice Freire*
Há 1 hora
Estudantes de escola estadual em sala de aula enquanto professor ministra disciplina.
Ceará

Após ajuste, sistema para consulta à 5ª parcela dos precatórios do Fundef volta a ficar disponível

A plataforma é disponibilizada pela Secretaria da Educação (Seduc).

Redação
Há 2 horas
Imagem da orla de Fortaleza, para uma imagem sobre o abre e fecha durante o feriado de Corpus Christi
Ceará

300 anos de Fortaleza: veja o que abre e fecha durante feriado na cidade

Pela primeira vez, a população terá um feriado em comemoração ao aniversário Capital cearense.

Paulo Roberto Maciel*
09 de Abril de 2026
Imagem de uma torneira jorrnado agua em uma bacia. em destaque uma mão se molhando no jato de agua.
Ceará

Abastecimento de água em Fortaleza e na RMF deve ser retomado até sábado (11); entenda

Reparos foram concluídos nesta quinta (9) e equilíbrio do sistema de abastecimento deve ocorrer em até 48 horas.

Mylena Gadelha
09 de Abril de 2026
Ceará

Saiba como pedir reparos urbanos na sua rua em Fortaleza

Serviços como manutenção da iluminação pública e limpeza urbana podem ser solicitados.

Redação
09 de Abril de 2026
Professora em sala de aula da rede estadual de ensino.
Ceará

Consulta à 5ª parcela dos precatórios do Fundef passa por 'ajuste técnico', diz Seduc

O sistema abriu nesta quarta (8), foi suspenso temporariamente para ajustes e volta nesta quinta (9).

Redação
08 de Abril de 2026
Foto aérea da Praia do Futuro. A imagem mostra parte do mar, faixa de areia com barracas e árvores e diversos prédios que ocupam o bairro.
Ceará

Após 21 anos, acordo que regulamenta barracas da Praia do Futuro é assinado

Para permanecer na ativa, barracas têm até 30 de dezembro de 2027 para se adequarem a normas.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento
08 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia em ângulo diagonal do Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará, em Fortaleza. O edifício possui arquitetura moderna com uma grande parede branca central onde se lê, em letras metálicas,
Ceará

Além de Seduc e Secult, 12 secretarias do Ceará estão há 8 dias sem titulares

Secretários foram exonerados e novos nomes para pastas não foram divulgados. Exoneração envolveu também assessores especiais e superintendentes de órgãos estaduais.

Diego Barbosa
08 de Abril de 2026
A imagem apresenta uma montagem com dois registros de cães em situação de abandono em um ambiente precário. Na esquerda, um filhote caramelo dorme sobre sacos de ráfia sujos, enquanto na direita, dois cãezinhos espiam de dentro de pneus empilhados em um terreno de terra.
Ceará

Aterro sanitário em Baturité tem cães em situação de abandono, denunciam protetores ambientais

Prefeitura informou que o caso está sendo apurado.

João Gabriel Tréz
08 de Abril de 2026
Fabiane de Paula recebendo o prêmio em palco do evento em São Paulo.
Ceará

Repórter fotográfica do Diário do Nordeste ganha prêmio nacional de jornalismo

O material produzido por Fabiane de Paula conquistou o 3º lugar na 4ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade.

Redação
08 de Abril de 2026
Ceará

Fortaleza se consolida como polo de corrida de rua e amplia a prática saudável

Maratona de Fortaleza com 10 mil inscritos marca os 300 anos da cidade e expande o turismo esportivo

Agência de Conteúdo DN
08 de Abril de 2026
patinetes alinhados lado a lado. ao fundo, uma pessoa em cima de um dos equipamentos.
Ceará

Patinetes elétricos: saiba as regras e onde é proibido circular

Uso é regulamentado em Fortaleza e segue normas semelhantes às das bicicletas, segundo a AMC.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto de professora para ilustrar matéria sobre Consulta da 5ª parcela do Fundef.
Ceará

Consulta da 5ª parcela do Fundef será aberta nesta quarta-feira (8)

Apesar da consulta, até o momento, não há data definida para o pagamento.

Bergson Araujo Costa
07 de Abril de 2026
Sombra de mulher debaixo de sol escaldante.
Ceará

El Niño pode elevar temperatura em até 2°C no Ceará no segundo semestre

Há uma probabilidade grande de que o fenômeno figure entre os cinco maiores da história.

Luana Severo
07 de Abril de 2026
Sobral amanhece coberta por névoa densa nesta terça-feira (7); veja vídeo
Ceará

Sobral amanhece coberta por névoa densa nesta terça-feira (7); veja vídeo

O fenômeno chamou atenção por ser incomum na região.

Redação
07 de Abril de 2026
Cearense filho de costureira é aprovado em duas universidades nos EUA
Ceará

Cearense filho de costureira é aprovado em duas universidades nos EUA

Vinícius Félix conseguiu bolsa integral equivalente a 400 mil dólares e vai estudar em Stanford.

Geovana Almeida*
07 de Abril de 2026
Na imagem, uma mulher de farda azul-marinho, vista de costas e de perfil, está sentada em uma estação de trabalho operando um centro de monitoramento. Ela observa diversos monitores à sua frente; em sua mesa, há dois monitores menores exibindo várias divisões de câmeras de segurança, um teclado e um mouse. Ao fundo, domina a cena um grande painel de vídeo (videowall) que ocupa quase toda a largura da parede. O painel exibe dezenas de transmissões ao vivo de câmeras de rua, mostrando avenidas, cruzamentos e espaços públicos. No topo do painel, lê-se o letreiro:
Ceará

Veja como funciona o Centro Integrado de Videomonitoramento inaugurado em Fortaleza

A diferença em relação ao que já existia na Capital é que, agora, a sede tem integração com a Ciops.

Ana Alice Freire* e Diego Barbosa
07 de Abril de 2026
Dom Gregório Paixão.
Ceará

Arquidiocese de Fortaleza alerta para golpe em nome de Dom Gregório Paixão

Criminosos estariam entrando em contato por telefone solicitando dinheiro para supostas atividades pastorais.

Redação
07 de Abril de 2026
Fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com grades metálicas fechando a entrada principal. Há avisos impressos afixados nos vidros, e o interior aparenta estar vazio, com cadeiras alinhadas. O letreiro com o nome do hospital aparece à direita, ao lado do símbolo de cruz em verde.
Ceará

'Vamos ter que derrubar o César Cals e fazer um novo hospital', diz Elmano de Freitas

Unidade de quase 100 anos sofreu incêndio em 2025 e transferiu todos os pacientes.

Ana Alice Freire*, Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
07 de Abril de 2026
Homem de costas sob chuva moderada, vestindo camiseta azul e segurando uma sacola plástica branca. Ele se protege com um guarda-chuva colorido de estilo oriental, com tons de vermelho, azul e estampas florais. O fundo urbano está desfocado, destacando as gotas de chuva caindo.
Ceará

Chuvas no CE podem ficar 75 milímetros acima da média histórica em abril

Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, divulgou previsão para o mês.

Nicolas Paulino
07 de Abril de 2026