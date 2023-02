De Luxo da Aldeia a Zeca Baleiro, shows no Aterro da Praia de Iracema agitam 2ª noite de Carnaval

Ninguém ficou parado no Aterro da Praia de Iracema na segunda noite de Carnaval. Neste domingo (19), um dos polos do Ciclo Carnavalesco da Prefeitura de Fortaleza recebeu atrações tão diversas quanto sintonizadas com o público.

Quem primeiro subiu ao palco foi Pingo de Fortaleza, entoando cancioneiro cearense e para lá de emocionado. Na sequência, a Banda Brasilis deu prosseguimento ao agito, antecipando a apresentação do Luxo da Aldeia. Apresentando-se desde o pré-carnaval, o bloco queridinho dos foliões colocou todo mundo para cantar e dançar de novo.

Zeca Baleiro e Geraldo Azevedo fecharam a noite entoando alguns dos maiores sucessos e comprovando o porquê de serem dois dos maiores nomes da Música Popular Brasileira. Confira um compilado com as melhores fotos dos shows:

Foto: Kid Júnior

Legenda: Banda Brasilis também marcou presença no evento Foto: Kid Júnior

Legenda: Querida e tradicional, a turma do Luxo da Aldeia fez a festa do público Foto: Kid Júnior

Legenda: O cantor Zeca Baleiro Foto: Kid Júnior

Legenda: Público lotou Aterro da Praia de Iracema na segunda noite de Carnaval Foto: Kid Júnior

Foto: Kid Júnior

