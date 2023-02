Em meio à folia, ambulantes aproveitam para faturar após dois anos sem Carnaval

Enquanto há quem vá as ruas se divertir em mais um dia de Carnaval em Fortaleza, há também quem esteja preparado para faturar com a data oferecendo comidas e bebidas.

Após dois anos sem a festa de Carnaval, o que penalizou fortemente os trabalhadores ambulantes e quem tinha o orçamento dependente dos eventos, finalmente vendedores voltam às ruas com suas barracas, carrinhos e produtos.

Uma dessas pessoas é o ambulante José Roberto, 58, que trabalha com a venda de bebidas há 30 anos e neste domingo (19) estava exercendo o ofício na Gentilândia. Nos dois anos sem festa, ele lembra que se sustentou com uma criação de ovelhas. "Foi difícil porque não tinha festa".

Legenda: O ambulante José Roberto trabalha há 30 anos com a venda de bebidas e comemora o retorno do Carnaval - e do faturamento que vem com a data Foto: Ismael Soares

Também na Gentilândia estava o casal Emanuel Sena, 35, e Ivna de Fátima, 35. Vendendo o tradicional pratinho pela segunda vez no Carnaval, eles aproveitam a data para fazer uma renda extra, já que, fora das festividades, os dois possuem emprego fixo: ele é portuário e ela trabalha como atendente.

Além das comidas, as bebidas também fazem sucesso durante o Carnaval e são uma boa aposta de quem precisa aproveitar a data para fazer uma renda.

Legenda: Ana Paula Bezerra aposta na venda de bebidas para ganhar dinheiro neste Carnaval Foto: Ismael Soares

Ana Paula Bezerra, 33, e a esposa, Francisca Camila, 35, pela primeira vez vendem bebidas no Carnaval. Elas, que chegaram à Gentilândia às 8h, garantem que vão até as 22h.