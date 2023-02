Do pratinho ao dindin alcoólico: veja as comidas e bebidas que estão rolando no Carnaval de Fortaleza

Além de muito brilho, fantasias, música e diversão, o que não poderia faltar no Carnaval de Fortaleza são comidas e bebidas. Empreendedores estão aproveitando o período de festa para fazer uma renda extra e atender os foliões, apostando em opções que vão desde o tradicional pratinho ao dindin alcoólico.

A vendedora ambulante Luanda Vieira atua no Carnaval do Benfica há cinco anos. Neste sábado (18), as opções disponíveis eram feijoada, vatapá de frango, creme de galinha, espetinho, calabresa acebolada, lasanha, paçoca, baião de dois e bebidas em geral.

"Estamos aqui para animar o Carnaval do Benfica. O que sai mais é o pratinho tradicional, com creme de galinha, vatapá e bastante paçoca", conta.

A gerente de proejtos culturais, Aline Alves, apostou no pratinho tradicional para o primeiro almoço de folia na companhia do esposo e do pai.

Legenda: A foliã Aline Alves apostando no pratinho tradicional na companhia do esposo e do pai. Foto: Thiago Gadelha

"Aqui tem creme de galinha, vatapá, paçoca, arroz, o clássico que todo mundo gosta. Estava Com saudade do Carnaval, ainda mais aqui no Benfica que adoro, está tudo de bom", destaca.

Já o esposo de Aline, o educador físico João Batista de Oliveira Neto, escolheu o pratinho de lasanha e também comemora o primeiro Carnaval depois da pandemia.

Legenda: Prato do esposo de Aline Foto: Thiago Gadelha

"É muito bom voltar a curtir o Carnaval. Era algo que está enraizado no povo nordestino e brasileiro. Nem sempre eu consigo vir, porque às vezes trabalho, mas sempre quando estou de folga, venho", detalha.

A professora Gabriela Castro uniu a curtição e a oportunidade de fazer uma renda extra. Nesse Carnaval, ela está vendendo dindin alcoólico.

Legenda: A professora Gabriela Castro foi fazer uma renda extra vendendo dindin alcoólico. Foto: Thiago Gadelha

Ela afirma que alguns amigos pediram para ela fazer para eles, mas a ideia logo se espalhou para outras pessoas.

"É a primeira vez que trago dindin pra vender pra turma. Tem quatro sabores: vodca, red, blue e cachaça", diz.