Crianças se divertem em primeiro dia de Carnaval infantil no Passeio Público; veja fotos

Assim como ocorreu no Pré-Carnaval de Fortaleza, as crianças também vão continuar festejando no Passeio Público nos dias oficiais de folia na Capital.

A brincadeira, que acontece desde as 9h deste sábado (18), é acompanhada por espuma, confetes e muitas fantasias criativas na festa que é o primeiro Carnaval de muitas crianças.

Veja as fotos do primeiro dia de Carnaval no Passeio Público:

Legenda: Primeiro dia de Carnaval infantil no Passeio Público, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Família fantasiada de blocos de montar no Carnaval do Passeio Público neste sábado (18) Foto: Fabiane de Paula

A folia é embalada pelas atrações Pacote de Biscoito e Tia Samila e sua Turma. Também haverá festa infantil no domingo (19), segunda (20) e terça (21).

Veja a programação:

Domingo (19)

Bloquinho da Aquarela (9h);

Tia Samila e sua Turma (10h40).

Segunda (20)

Tia Samila e sua Turma (9h);

Bloquinho da Aquarela (10h40).

Terça (21)

Pacote de Biscoito (9h);

Tia Samila e sua Turma (10h40).