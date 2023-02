De Wandinha à Carminha, Carnaval no Benfica ferveu com fantasias originais e sabor de reencontro

Logo pela manhã, às 11h, os primeiros apaixonados pela folia chegavam ao Bairro Benfica. A diversidade e bom humor na escolha das fantasias é uma marca desse tradicional polo carnavalesco da cidade. Até um imenso dragão (semelhante aos que desfilam em festejos do oriente) formado por mais de 15 brincantes percorreu o chão da Praça João Gentil.

Tinha garota vestida de Wandinha (personagem da série de sucesso da Netflix) e menino brincando de Hulk. Em 2023, o tema super-herói fez a cabeça tanto dos pequenos como da turma adulta. Honório Félix (30) veio festejar a segunda-feira e chegou com a fantasia de "Super Gatinha".

Legenda: Praça João Gentil repleta de alegria com Wandinha e Hulk Foto: Thiago Gadelha

Brincante assíduo dessa região, o entrevistado destacou que as pessoas estão se reacostumando a festejar novamente. "Depois de tanto tempo de pandemia. Estamos retomando o ritmo", completou. Já Wiliam Pereira Monte fantasiou-se de "Super-herói dos bichos" e de cara mandou o recado. "Vem para rua meu povo!".

A inspiração da fantastia veio do acervo pessoal montando com peças adquiridas em brechós. A ideia aqui é ser original. "Nunca o pessoal entende muito bem, mas prefiro montar 'look' assim do que sair de vampiro ou aqueles mais datados vendidos em lojas", revela.

Legenda: "Super gatinha" e "Super herói dos bichos" na área Foto: Thiago Gadelha

Reencontrar o povo

O casal Ítalo Cardoso e Joel Moura capricharam na referência de cinema. Ambos se caracterizaram como persoangens do filme "Midsommar" (2019). O retorno à folia após dois anos de pandemia tem um sabor especial.

Legenda: Dragão com sotaque cearense animou a Praça João Gentil Foto: Thiago Gadelha

"Para nós, este ano é marcante, pois sempre gostamos de Carnaval, principalmente do Benfica, tanto pelas fantasias, como pelo público e investe na questão da criatividade. Todo esse calor, a família que também se reúne", detalhou Cardoso, que trabalha como contador.

"Todo ano fazemos três a quatro dias fantasiados, e sentíamos muita falta", descreve Joel Moura. Segundo o professor, o atual moneto está sendo marcado pela alegria de reecontrar o povo na rua, a movimentação da cidade e o som das atrações musicais.

Legenda: Ítalo Cardoso e Joel Moura investiram na magia do cinema Foto: Thiago Gadelha

De Hollywood, a folia também veio marcar ponto com um clássico na telenovela brasileira. O professor Adriano Marinho homenageou a vilã Carminha, da novela Avenida Brasil (2012). Tem até plaquinha com a famosa frase da ícone: "Toca pro inferno, motorista".

Legenda: "Oi, oi, oi...": Carminha também chegou para se divertir Foto: Thiago Gadelha

A brincadeira também tem espaço para grupos maiores. E essa turma de amigos caprichou com o tema mitologia. Quem explica sobre a indumentária é o cientista de dados, Gleybson Robson. Ele, a esposa e amigos vieram fantasiados de deuses do Olimpo.

A escolha tem uma razão afetiva entre eles e homenageia a festa "Culto a Baco", tradicional calourada organizada por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Gleybson Robson representa o Deus Hades e Naggila Frota encarna Atena. O time é completado por Eugênio Moreira (Hermes), Leonardo Ribeiro (Apollo), Lia Aguiar (Artemis) e André Bessa como o Deus Dionísio.

Adereço cobiçado

Maria Conceição atua como vendedora ambulante há cinco anos no Carnaval do Benfica. Ela garante que a banquinha com adereços carnavalescos funcionará durante os quatro dias de festa. "Aqui é muito bom para trabalhar", conta.

Legenda: Para Maria Conceição, as tiaras vendem bem por que chamam atenção e são resistentes à maratona de folia Foto: Thiago Gadelha

Se precisar chegar com o visual em dia na multidão é só procurar por ela. Uma tiara que acende luz custa R$ 15. "Esse é o material mais procurado pelo pessoal, pois chama atenção. E meu material não se desmancha, eu vendo tudo", garante.