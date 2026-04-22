De Cecília Meireles a Franz Kafka: nomes de ruas de Fortaleza recontam transformações da Cidade

Uma poetisa brasileira, um escritor tcheco, um artista, um estado... Certas nomenclaturas de ruas, avenidas e bairros chamam a atenção de quem transita por Fortaleza ou observa o mapa da Cidade. Imagine morar na rua Cecília Meireles, esquina com a rua John Lennon, no bairro Messejana? Ou trabalhar na rua Rio Grande do Sul, no Demócrito Rocha, ou ainda na Avenida L, que cruza a Rua 12, no Vila Velha?

As denominações de vias públicas exercem uma função que vai além de referência e localização — simbolizam a história e a memória da Cidade, trazendo reflexões culturais de como eram alguns comportamentos e costumes em determinadas épocas, e revelando mudanças sociais.

Nomear uma via pública é um processo que foi se transformando com o tempo na Capital. Primeiramente, nos tempos de vila, as ruas de Fortaleza receberam nomes que tinham relação com a função ou característica daquele espaço, como a Rua da Matriz ou Rua do Quartel. Depois, passaram a homenagear políticos ou personalidades de destaque na sociedade da época.

“Esse pensamento começou a se transformar à medida em que essas nomenclaturas foram mudando. E isso, de certa forma, acaba mascarando, alterando, esquecendo uma parte da Cidade. Essa memória é simplesmente apagada ou alterada em prol de palavras como modernidade, progresso, desenvolvimento. Faz com que a cidade se torne cada vez mais complexa do ponto de vista das relações sociais”, analisa Gleilson Ângelo, professor e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na década de 1970, quando surgiram os conjuntos habitacionais, veio a lógica alfanumérica. Por exemplo: o bairro Prefeito José Walter ganhou ruas chamadas por numerais e avenidas nomeadas por letras. Horizontalmente, estavam as ruas pares e as avenidas que vão do A ao H, no sentido leste-oeste. Já verticalmente, são as ruas de números ímpares e as vias I, J, L e N do norte ao sul.

O detalhamento está descrito no trabalho “A Sétima Cidade: Trajetórias e experiências dos primeiros moradores do conjunto habitacional Prefeito José Walter”, dissertação de Marise Magalhães Olímpio apresentada à Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Ceará em 2011.

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A lógica alfanumérica também foi implementada no Conjunto Ceará, projeto da Companhia de Habitação do Estado do Ceará (Cohab-CE) inaugurado em 1978. Esse modo de ordenamento facilitava a identificação dos locais. Contudo, à medida que a Cidade se expandia, letras e números acabavam se repetindo, podendo levar à confusão.

“Imagina você tendo uma cidade como Fortaleza com três, quatro, cinco, seis avenidas A. Isso causaria uma confusão gigantesca do ponto de vista da identificação dos lugares”, cita Gleilson .