De buchada à maior tapioca do mundo: os recordes inusitados atingidos pelo Ceará

O Ceará é conhecido pela beleza das praias, o bom humor do povo e a culinária com diferentes iguarias. A prova de tamanha grandeza também é marcada em recordes mundiais — atingidos ou tentados. Da "maior buchada" até a "maior tapioca do mundo" são alguns dos títulos que já foram registrados pelo Estado.

Em pesquisa no arquivo do Diário do Nordeste é possível encontrar alguns registros curiosos sobre diferentes desafios. Vale destacar que os dados são registros de diferentes anos e podem ter sido superados por outros estados.

Tapioca gigante de 1,5 tonelada (24 de junho de 2005)

Legenda: População de Fortaleza recebeu tapioca gigante na Praça do Ferreira Foto: João Luís/ Arquivo Diário do Nordeste - 24 de junho de 2005

No Centro de Fortaleza, na Praça do Ferreira, uma super tapioca levou 16 horas para ficar pronta.

Ao todo, uma mão de obra de 14 pessoas resultou, segundo organizadores do Arraiá do Ferreira, na maior tapioca do mundo, com 100 metros de comprimentos e 1,5 tonelada.

Na época, os números foram encaminhados ao Guiness Book.

Maior rapadura do mundo (23 de novembro de 2006)

Legenda: Rapadura gigante foi exposta em Feira de empreendedorismo Foto: Arquivo Diário do Nordeste - 23 de novembro de 2006

A maior rapadura do Brasil foi produzida em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). O doce de 5,113 toneladas mede 1,8 m de largura por 3,7 de comprimento e possui 27 centímetros de espessura.

Foram necessárias 30 toneladas de cana, dois mil quilos de açúcar e três mil litros de mel para produzir a guloseima. Seis pessoas ficaram responsáveis pela produção da receita.

O fiscal do RankBrasil, Luciano Cadari, esteve no Complexo Tradição para medir a iguaria.

Maior queijo de cabra do mundo (19 de agosto de 2010)

Legenda: Criadores de ovinos e caprinos produziram queijo de leite de cabra de 120 kg Foto: Alex Pimentel/ Arquivo Diário do Nordeste - 18 de agosto de 2022

Depois do maior queijo coalho do mundo, produzido por pecuaristas e proprietários de indústrias de laticínios de Quixeramobim, os produtores de Quixadá realizaram façanha similar.

Assim como ocorreu na cidade vizinha, na abertura do IV Fest Leite e da V FAICQ, os criadores de caprinos de Quixadá apresentaram, no enceramento da XXXIII Exposição de Caprinos e Ovinos do Ceará (Expocece), o maior queijo de leite de cabra do planeta.

A peça de queijo atingiu 120 kg, 34 kg a mais do que o apresentado no ano anterior.

Maior queijo coalho do mundo (18 de agosto 2012)

Legenda: São quase 20 quilos a mais do produto feito do coalho do leite comparado com 2011 Foto: Fernando Ivo / Arquivo Diário do Nordeste - 18 de agosto de 2012

No FestLeite, produtores e indústrias de laticínios conquistaram um recorde: superaram em quase 20 kg a marca anterior do maior queijo coalho do mundo. Em Quixadá, na Expocece, os criadores de caprinos e ovinos também festejam resultados. Eles produziram um queijo coalho de 1.023 kg.

No evento, realizado na Praça da Matriz de Santo Antônio, no Centro de Quixeramobim, a marca do maior queijo do mundo foi superada pela sexta vez consecutiva.

O queijo da edição do festival especial foi quase três vezes maior ao tamanho do apresentado em 2007, com 350 kg, quando o desafio começou.

Em 2008, foram 718 kg. Em 2009, 780 kg. Um ano depois, em 2010, a medida foi de 910,5 kg, batendo a marca mundial, dos holandeses. No ano de 2011, o queijo alcançou uma tonelada, chegando a exatos 1.007 kg. Ou seja, apenas 16 quilos menos que 2012.

Maior renda do mundo (4 de dezembro 2013)

Legenda: A renda exigiu a dedicação de nada menos que 40 rendeiras de todas as idades que hoje se revezam mais nas horas vagas Foto: Divulgação/Arquivo Diário do Nordeste

Em dezembro de 2012, a Casa das Rendeiras, que fica na rodovia CE-040, a 20 minutos de Fortaleza, produziu renda de bilro que alcançou 930 metros. A peça continuou sendo ampliada e, neste ano, já alcançou a métrica de 1.850 metros. O dado já foi registrado no Rank Brasil.

Uma grande bobina de madeira envolveu todo o trabalho, bordado nas cores rosa, azul, branca e amarela. A renda utilizada foi do tipo grega. A produção da maior renda do mundo começou em janeiro de 2006. Ou seja: já dura 16 anos.

A expectativa é alcançar 2 mil metros para levar o novo número ao Guiness Book.

Maior buchada do mundo (9 de novembro de 2019)

Legenda: Mercado São Sebastião prepara a maior buchada já feita no Brasil Foto: Renata Sampaio/Divulgação

Em novembro de 2019, a receita da maior buchada do mundo foi preparada durante o I Festeja Buchada, evento integrado à I Virada Cultural de Fortaleza. Cearenses se reuniram no Mercado São Sebastião, no Centro, para comer 135 kg da iguaria.

O registro foi atestado por um representante do Ranking Brasil, que faz parte do Guinness World Records.

Toda a receita foi preparada com a ajuda de uma panela de barro gigante. A buchada foi pesada com o auxílio de uma balança suspensa e uma estrutura de ferro. Quando a estrutura foi içada, todo o caldo foi retirado, garantindo os 135 kg compostos integralmente pelas vísceras do bode e demais ingredientes do prato.

Cerca de 1.500 porções de buchada foram servidas com o super prato.