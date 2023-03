Corpo de jovem de 17 anos desaparecido em rio em Itapipoca é encontrado

Após mais de uma semana de desaparecimento, o corpo do jovem de 17 anos, identificado como Gabriel, foi encontrado no último sábado (25). O adolescente estava desaparecido após mergulhar no rio Cruxati, no distrito de Betânia, em Itapipoca.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas duraram oito dias. O corpo foi localizado "a uma distância de 8 km a 10 km do local onde havia se afogado", segundo a corporação. Dez bombeiros militares participavam das buscas.

Legenda: Jovem desaparecido em Itapipoca tem 17 anos; família acionou o Corpo de Bombeiros Foto: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito da cidade de Itapipoca, Felipe Pinheiro, usou as redes sociais, no sábado (25), para prestar solidariedade à família da vítima.

“O corpo do jovem itapipoquense Gabriel, que estava desaparecido há uma semana no Rio Cruxati, foi encontrado agora a pouco. Nesse momento, deixo meu agradecimento por toda dedicação e empenho do Corpo de Bombeiros e de toda a população da região que uniu forças nesse trabalho. Mais uma vez, minha solidadriedade e apoio para todos os familiares, parentes e amigos nesse momento difícil”, escreveu ele nas redes sociais.