Homem de 27 anos é morto em Itapipoca e dois irmãos são baleados

Um homem foi morto a tiros e dois irmãos foram baleados dentro de uma casa na noite da última sexta-feira (24), em Itapipoca. A reportagem apurou que a vítima que morreu foi identificada apenas como Jardim.

A ocorrência aconteceu no distrito do Deserto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem que foi morto tinha 27 e já havia passado pela polícia por tráfico de drogas.

Os dois irmãos baleados foram levados para um hospital da cidade. A reportagem recebeu informações, não confirmadas pela SSPDS, de que eles teriam morrido. A reportagem ligou para o hospital, mas foi informada que não poderiam ser repassados detalhes sobre o estado de saúde de pacientes.

Segundo a SSPDS, a Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas ninguém foi preso. A Perícia Forense e a Polícia Civil iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

O caso, agora, está sendo investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3673.7042, que é o número da Delegacia Regional de Itapipoca.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR