Pastor suspeito de estuprar adolescente 12 de anos é preso em Fortaleza

O pastor suspeito de estuprar uma menina de 12 anos foi preso nesta sexta-feira (24) em Fortaleza. O homem de 41 anos foi capturado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro São João do Tauape, durante cumprimento de mandado de prisão por estupro de vulnerável.

O religioso foi apontado como abusador pela mãe da adolescente. Ele era próximo da família da vítima, que frequentava a igreja onde ele pregava. Conforme a mãe, o estupro ocorreu em dezembro de 2022.

"Policiais civis na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), unidade especializada da PC-CE. A investigação relacionada ao caso segue em andamento", diz nota da corporação.

Estupro

No dia 6 de dezembro do ano passado, a garota e o irmão, outro adolescente de 14 anos, foram levados pelo homem à casa de outra fiel, no bairro Vila Velha. No local, ele ajudou os jovens a estudar para uma prova, mas a aula teria se estendido e, devido ao horário, eles acabaram decidindo dormir na residência.

Durante a madrugada, entretanto, o suspeito deitou na cama onde a vítima e o irmão dormiam e abusou sexualmente dela. Conforme o relato da mãe, a garota fingiu que dormia, pois ficou "apavorada". Ela contou tudo para a mãe quando voltou para casa.

