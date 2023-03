Homem que tentou matar companheira com golpes de chave de fenda é condenado a 9 anos de prisão

A 1ª Vara do Júri de Fortaleza condenou Regino Silva Lima a nove anos e quatro meses de prisão por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime aconteceu no dia 12 de julho de 2021, no bairro Messejana, mas a sentença só veio nesta sexta-feira (24), após ser acatada uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Regino foi sentenciado com as qualificadoras de homicídio, motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. O julgamento começou às 9 horas e terminou por volta de 17h.

Conforme as investigações, o homem golpeou a vítima com uma chave de fenda e uma faca, por não aceitar o fim do relacionamento. Os dois teriam ficado juntos por 11 anos, numa relação considerada "conturbada" pelo Ministério Público, repleta de agressões físicas e verbais, "com muitas discussões por questões de ciúmes da parte de Regino".

O condenado também importunou a vítima em sua casa e seu ambiente de trabalho, "frequentemente proferindo ameaças" contra ela.

O Diário do Nordeste não localizou a defesa de Regino.

Tempo de Justiça

O julgamento faz parte do programa "Tempo de Justiça", que busca realizar o júri em até dois anos após a prática do referido crime e é fruto de parceria entre o MPCE, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a Defensoria Pública (DEF-CE) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com apoio técnico da vice-governadoria do Estado.