Suspeito de dopar, furtar professor e fugir com carro da vítima é preso em Fortaleza

Um homem de 35 anos, suspeito de dopar, furtar um professor e fugir com o carro da vítima, foi preso nesta sexta-feira (24), no bairro Panamericano, em Fortaleza. O mandado de prisão foi cumprido em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Identificado como Marcos Aurélio Gomes da Silva, o homem já era suspeito de participar de roubos no bairro Benfica. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia foi acionada para atender uma ocorrência na qual um professor teve bens furtados após ser dopado.

Acompanhado de um comparsa, o homem ainda teria fugido com o veículo da vítima e praticado outros roubos contra clientes de um comércio ambulante de lanches.

Durante a ação, equipes da PC-CE e da PMCE realizaram buscas na região e localizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 11º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil onde foram realizados os procedimentos.

O homem está à disposição da Justiça. O 11º DP da PC-CE segue investigando o caso.