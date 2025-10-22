Conheça o PReVio, programa de prevenção à violência no Ceará

Integrar políticas públicas e promover o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade têm sido pilares do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), uma iniciativa do Governo do Ceará que vem transformando realidades em diferentes territórios do Estado. Com foco na escuta, na reconstrução de vínculos e na criação de novas oportunidades, o PReVio atua de forma preventiva entre crianças, jovens e mulheres, além de contribuir com a modernização da Segurança Pública e a reestruturação do Sistema Socioeducativo.

Presente em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Iguatu, Quixadá, Itapipoca, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato, o programa desenvolve mais de 30 projetos integrados, com o compromisso de preservar vidas e construir territórios de paz. As ações unem formação cidadã, acolhimento psicossocial e fortalecimento comunitário.

Entre as iniciativas de destaque, estão o Virando o Jogo, que oferece oportunidades a jovens fora da escola e do mercado de trabalho; o Empodera, voltado ao fortalecimento de mulheres em situação de vulnerabilidade com cursos e capital semente; e o Jovens Mediadores, que capacita adolescentes para prevenir conflitos em escolas e comunidades. O Projema, por sua vez, acolhe jovens mães e gestantes, oferecendo oficinas, kit enxoval e suporte familiar.

Outro destaque é o NaPaz, que atua em territórios vulneráveis de Fortaleza com oficinas culturais, esportivas e artísticas para crianças e jovens de 8 a 24 anos. Mais do que um espaço de lazer, o projeto é um centro de convivência e transformação, promovendo escuta ativa e laços comunitários.

O programa também amplia o acesso à cidadania com a Unidade Móvel LGBTI+, que leva atendimento jurídico, psicológico e social a diferentes regiões, e com o Novas Trilhas, que acompanha adolescentes e jovens em fase pós-medida socioeducativa, oferecendo qualificação profissional, acesso à saúde e apoio psicossocial. Nas Salas Lilás, implantadas em delegacias, mulheres vítimas de violência recebem acolhimento humanizado, orientação jurídica e apoio psicológico.

De acordo com Avilton Júnior, coordenador executivo de prevenção à violência, o PReVio se diferencia por sua estrutura de governança intersetorial, que integra esforços de diversas secretarias e órgãos estaduais.

“O programa articula suas ações com outras secretarias por meio de uma estratégia de governança intersetorial, integrando recursos e competências das diversas áreas do Estado na prevenção à violência. Essa articulação garante que o PReVio não atue de forma paralela às políticas já existentes, mas sim como um mecanismo de fortalecimento e convergência de resultados”, explica.

Segundo o coordenador, a escolha dos municípios beneficiados segue critérios técnicos e sociais. “O PReVio tem como objetivo principal reduzir os crimes violentos no Ceará, atuando de forma estratégica e preventiva. A proposta parte da compreensão de que a violência se concentra em áreas urbanas específicas, com vulnerabilidades acumuladas. São nesses microterritórios que o programa atua com mais força, compreendendo onde e por que a violência acontece para agir antes que ela se manifeste”, afirma Avilton.

O acompanhamento dos resultados também é um dos pilares da iniciativa. “O PReVio monitora os indicadores em três níveis: produtos, resultados e impactos. As entregas diretas são acompanhadas mensalmente; os resultados, ao final de cada ciclo de execução; e os impactos, que mostram os efeitos gerados nos territórios, serão aferidos ao término do programa por meio de uma consultoria especializada em medição de impacto”, complementa.

Com uma abordagem que une cuidado, formação e oportunidades, o PReVio reafirma o compromisso do Governo do Ceará em fortalecer políticas públicas que previnem a violência e garantem dignidade aos cidadãos. Cada projeto representa uma semente plantada pela paz e pela transformação social.