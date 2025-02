Conheça a trajetória de Flávio Rodrigues, vencedor do Batalha de Temperos

Com quatro episódios que movimentaram os sábados da TV Verdes Mares, o reality Batalha de Temperos colocou chefs cearenses de cozinha em uma disputa acirrada. No último dia 21 de dezembro, o público conheceu o vencedor: Flávio Rodrigues, atual chef do Muvuco Boteco do Mar.

Ex-advogado, o chef conta que, após vivenciar um período de burnout na antiga profissão, decidiu buscar um novo rumo para a carreira. Neste momento, olhou para a própria trajetória e lembrou dos bons momentos que já experimentou junto com a família na cozinha. Então, optou por começar um curso de culinária para iniciantes no Senac.

Com o tempo, o chef realizou novos cursos, com duração mais longa, para conseguir se especializar em diferentes segmentos. Acabou criando afinidade com a confeitaria.

“Fizemos deliciosas compotas e geleias, frutas em caldas, cremes deliciosos, bolos fofinhos, tortas, chocolates, bombons, recheios, entremet. Era muita informação técnica a cada aula que só me fascinava e me deixava com a cabeça fervilhando de possibilidades e com vontade de aprender mais e mais”, ressalta.

Com o tempo e experiência na gastronomia se ampliando, Flávio conheceu novos colegas e enveredou sua culinária para a cozinha quente e o preparo de frutos do mar. Junto com colegas que conheceu ao longo da experiência em restaurantes, foi descobrindo as práticas específicas do trabalho com peixes e outros pescados.

“Lembro de todas as vezes que íamos madrugar na beira da praia, esperar os barcos chegarem, conversar com os pescadores e locais e escolher os peixes. De lá, íamos direto pro restaurante tratar os peixes que estariam no cardápio naquele dia. E cada peixe era uma conversa, e a cada conversa, ele (um dos colegas) me apresentava referências dentro do assunto e quanto mais conhecimento era passado, mais eu queria aprender.”

Batalha de Temperos

Sobre a participação no Batalha de Temperos, o chef Flávio Rodrigues define como “experiência incrível”. “A ansiedade sempre vinha forte na hora das gravações. A cada episódio, ao invés de eu ficar mais tranquilo, eu ficava mais nervoso. É muito complicado trabalhar com um tempo cronometrado e a pressão de entregar um prato ao final que seria avaliado pelos jurados”, comenta.

Na disputa do título do Batalha de Temperos, Flávio preparou uma carne de sol que unia elementos que aprendeu ao longo da trajetória como cozinheiro, pegando referências de colegas de profissão e da própria vida para elaborar o prato.



“Montei tudo me tremendo que nem vara verde. A cada elemento que colocava no prato, lembrava de quem eram minhas referências: minha família, professores, amigos, parceiros de trabalho e meus chefes. Finalizei com um pouco de molho e coentro, porque senão não é comida cearense”, finaliza Flávio.