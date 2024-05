Confira dicas para reduzir o consumo de plástico no dia a dia

Maior produtor de plásticos da América Latina, o Brasil possui um grande desafio para reduzir os impactos trazidos pelo material para o meio ambiente. Segundo dados do Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA), 500 bilhões de itens plásticos são produzidos no país a cada ano.

Dentro desse cenário, desenvolver hábitos que reduzem o consumo de plástico no dia a dia é uma estratégia para reduzir a quantidade de materiais que é descartada.

Garrafas d’água, copos de plástico, mexedores de café, canudos e outros itens estão dentro da categoria de produtos plásticos de uso único, os chamados PPUs. Por estarem tão inseridos no cotidiano, é fácil esquecer que, de um em um, o número de descartes chega a níveis elevados.

De acordo com dados de uma pesquisa produzida pela Associação de Empresas de Limpeza Pública, o brasileiro gerou, em média, 64 quilos de resíduos plásticos por pessoa em 2022. As informações foram publicadas no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2022.

Confira ações que podem ser realizadas para auxiliar na redução do uso de plástico no dia a dia.

Investir em práticas de reuso

Um dos aliados da redução de uso de plástico são produtos reutilizáveis que tanto podem trazer mais comodidade para os usuários, como evitam que mais PPUs cheguem às ruas. Entre os exemplos estão:

Ecobags para compras de supermercado;

Xícaras e garrafas para o ambiente de trabalho;

Copos plásticos, mas reutilizáveis, para uso em festas, por exemplo;

Canudos de inox;

Talheres reutilizáveis para pedidos de delivery.

Compras no supermercado

No caso de itens dos supermercados, como o plástico é a composição de grande parte dos produtos disponíveis, uma estratégia é focar na compra de itens à granel, evitando um maior número de embalagens.

Pregadores de madeira

Comuns em casas brasileiras, os pregadores de roupa feitos à base de madeira são alternativas simples e funcionais em relação aos de plástico.

Descarte adequado

No momento de jogar fora um item de plástico, caso haja a opção da coleta seletiva e uma lixeira disponível somente para esse material, é importante realizar o descarte no local adequado, facilitando a reciclagem do item e a redução no impacto ao meio ambiente.

Uma garrafa para todos os ambientes

Seja em casa, no escritório, na academia ou outro espaço muito frequentado, o uso de uma garrafa, além de promover a hidratação, ainda evita gastos desnecessários e o descarte de garrafas plásticas.

Potes de vidro

Ao invés de adquirir potes de plástico, a opção pelos de vidro é mais benéfica ao meio ambiente, além de evitar o risco de utilizar plásticos de baixa qualidade.