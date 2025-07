Com peças sustentáveis, Blinclass leva inovação para moda masculina

A Blinclass, marca cearense de moda masculina, vem se posicionando com uma proposta que alia estilo, inovação e compromisso com a sustentabilidade. O rebranding da empresa tem como foco a responsabilidade ambiental e social, buscando transformar a forma como a moda é pensada e produzida no segmento masculino.

“Para a Blinclass, pensar no futuro da moda é, inevitavelmente, pensar em um planeta mais saudável. Sustentabilidade não é apenas uma tendência, é uma urgência. Desde 2020, esse compromisso se tornou uma parte estruturante das nossas decisões, e hoje se reflete em toda a nossa cadeia, da escolha do tecido até a geração de energia limpa nas lojas”, afirma Daniel Gomes, CEO da Blinclass.

Entre as principais ações da nova fase da Blinclass, está o uso de matérias-primas conscientes, como o algodão com certificado BCI (Better Cotton Initiative), fibra de bambu, tecidos desfibrados e malha EcoPet, produzida a partir de garrafas PET recicladas. Esses tecidos ecológicos têm sido incorporados ao portfólio da marca, sem abrir mão do acabamento refinado característico.

Sustentabilidade em todas as etapas

A marca também desenvolve o Projeto Sustentabilidade, que reaproveita resíduos têxteis da própria produção para criação de acessórios como cintos, nécessaires e bolsas. Essas peças são confeccionadas por mulheres em situação de vulnerabilidade social, promovendo geração de renda e inclusão através da moda circular.

Daniel ainda destaca que os investimentos em sustentabilidade na marca representam práticas concretas. Com responsabilidade ambiental, são feitos avanços em lavanderias especializadas, tecnologias a laser e um maquinário inteligente, aumentando a produtividade sem gerar desperdícios.

Serviço

Endereço da sede: Av. Luciano Carneiro, 1400 – Vila União – Fortaleza/CE

WhatsApp: (85) 98205-8565

Site: www.blinclass.com.br

Instagram: @blinclass

E-mail: marketing@blinclass.com.br