Com ofertas especiais, Sinduscon promove MegaFeira da Casa Própria em Fortaleza

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Lopes Immobilis, realiza entre 30 de outubro e 4 de novembro a Mega Feira da Casa Própria 2024. O evento acontece no Shopping RioMar Fortaleza, das 10h às 22h, tendo o objetivo de facilitar o acesso ao imóvel próprio. Ao todo, serão mais de 12 mil unidades à venda, variando entre opções do programa Minha Casa Minha Vida até empreendimentos de alto padrão.

Durante a feira, mais de 25 construtoras apresentarão imóveis para diferentes perfis, incluindo unidades na planta, em construção e prontas para morar. Os visitantes terão acesso a lotes, condições exclusivas, crédito pré-aprovado, análise de crédito em tempo real e facilidades de pagamento, oferecidas em parceria com a Caixa e o Governo Federal, patrocinadores oficiais do evento.

O encontro também traz a possibilidade de encontrar empreendimentos que contam com recursos do Programa Entrada Moradia Ceará. Possibilidade de financiamento de até 90% do imóvel e utilização do FGTS como parte da entrada estão entre as vantagens do evento.

Os interessados deverão levar a documentação para fazer análise de crédito na hora.

A feira representa o destaque do setor de construção civil e é um incentivo à economia do Estado, com ofertas especiais. Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE, destaca a relevância da ocasião. “Oferecemos aos visitantes uma experiência completa e segura para encontrar a casa própria. Em parceria com a Caixa e o Governo Federal, garantimos condições especiais de financiamento e a segurança jurídica de todas as transações. Essa é a oportunidade perfeita para quem busca adquirir lote, imóveis do Minha Casa Minha Vida, de médio e alto padrão, localizados em diversos bairros de Fortaleza e também em algumas cidades da Região Metropolitana”, conta.

A Mega Feira da Casa Própria 2024 tem o patrocínio do Serviço Social da Indústria (SESI), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Caixa e do Governo Federal. A expectativa do evento é movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios, frisando o compromisso junto à construção civil cearense.

Serviço:

Mega Feira da Casa Própria 2024



Data: 30 de outubro a 4 de novembro de 2024

Local: Shopping RioMar Fortaleza (Piso L3, ao lado da Praça de Alimentação)

Horário: 10h às 22h

Contato: (85) 99737-2470 - Lopes Immobilis

Site: https://sindusconce.com.br/

Instagram: @sindusconceara