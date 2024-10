Sistema Verdes Mares garante 1º lugar em duas categorias do Prêmio AECIPP 2024

O Sistema Verdes Mares conquista 1º lugar em duas categorias no Prêmio Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) 2024, nesta quarta-feira (30). Reportagens foram consagradas nas categorias Jornal/Portal e TV.

Na primeira categoria, o jornalista do Diário do Nordeste Nícolas Paulino venceu com a reportagem "Da colonização ao Pecém Verde: portos ajudam a desenvolver o Ceará há mais de 400 anos". A produção especial falou sobre a história de um dos principais motores da economia do Ceará e trouxe dados históricos e analíticos da atividade portuária.

Em telejornalismo, a reportagem da TV Verdes Mares "Construindo o Saber" da repórter Aline Oliveira em parceria com as jornalistas Camila Lima, Susy Costa e Angélica Ferreira saiu vencedora. Foram contadas histórias de beneficiários de projetos sociais de educação promovidos por uma empresa do Complexo do Pecém.

Premiação

Neste ano, o 3º Prêmio AECIPP teve o tema "Conexão com o mundo: O desenvolvimento do Ceará passa pelas empresas do CIPP".

A premiação foi realizada par "reconhecer e valorizar o trabalho de profissionais de comunicação que destacam o papel estratégico das empresas do Complexo no desenvolvimento econômico e social do Ceará".

Os vencedores foram: