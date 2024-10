Bacharelado, tecnólogo ou EAD: curso de Marketing da Unifor abre inscrições

Com inscrições abertas, o curso de Marketing da Universidade de Fortaleza (Unifor) conta com três opções disponíveis para o público. São elas: bacharelado, tecnólogo presencial ou à distância, cada uma voltada para um diferente perfil de estudante, como forma de se adequar às demandas do mercado.

Há cinco formas de inscrição na Unifor: nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nota de vestibulares anteriores da Unifor, transferência, segunda graduação e reabertura de curso. As informações completas podem ser conferidas no portal da instituição.

No caso do bacharelado, o curso é mais amplo e mescla disciplinas específicas com uma visão abrangente da área de gestão. Possui quatro eixos de formação (comunicação, estratégia, gestão e inovação) e é dividido em três ciclos: análise e gestão, criatividade e comunicação e competências voltadas para estratégia e inovação.

“O curso trabalha fortemente as disciplinas que nós chamamos de laboratório de práticas, onde o aluno vai ter contato com grandes profissionais renomados. Além de ser preparado para realizar provas de certificações que o mercado atualmente exige e também estará muito próximo do mercado e das dores que ele traz para a academia”, explica a coordenadora dos cursos de Marketing da Unifor, Milena Auip.

Já os cursos tecnólogos presencial e à distância contam com duração de dois anos e são direcionados, especialmente, para profissionais que já atuam no mercado e buscam atualização ou chancela para as formações.

O tecnólogo presencial em Marketing tem quatro eixos de formação (comunicação, estratégia, gestão e inovação) que perpassam por dois ciclos anuais.

“No primeiro ano do curso, a gente foca na formação de gestores e trabalha fortemente na área de pesquisa de mercado”, explica Milena Auip. Após se especializar mais na área de análise e gestão, o aluno já recebe uma certificação intermediária de assistente em análise de mercado.

A formação em EAD também é voltada para tecnólogos e conta com disciplinas específicas para o desenvolvimento de competências para o marketing digital. Possui três eixos de formação: gestão, inovação e comunicação.

“Durante dois anos, os alunos desenvolvem competências nestas áreas. O profissional é formado em marketing digital. Ele desenvolve e executa planos de marketing digital estratégico, é capaz de detectar oportunidades e assessorar a empresa, criar conteúdos e divulgar marcas. E também atua no gerenciamento e promoção das mídias sociais e canais digitais”, reforça a coordenadora.

Um dos diferenciais da Unifor é a presença dos laboratórios e os profissionais renomados que compõem o corpo de docentes, que apresentam para os estudantes as práticas atuais do mercado.

“Hoje você não consegue trabalhar o marketing e discutir o tradicional sem o marketing digital estar inserido nele”, afirma. É ele quem ajuda com as estratégias digitais e análise de métricas, por exemplo”, aponta Milena.