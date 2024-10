Siará Tech Summit celebra mais de 27 mil visitantes em terceira edição

O Siará Tech Summit, principal evento de inovação do estado, promoveu a sua terceira edição na semana passada, entre os dias 23 e 25 de outubro. Organizada pelo Sebrae Ceará, a feira aconteceu no Centro de Eventos, com espaços de expositores e entrada gratuita para o público.

O local promoveu rodadas de negócios, hackathon, exposições de estandes, ativações especiais e diversas palestras. Envolvendo temas amplos, os debates trouxeram nomes importantes do cenário nacional, em quatro áreas de discussão.

Segundo a organização do evento, foram mais de 27 mil visitantes ao longo dos três dias, superando as expectativas iniciais, que estavam em 15 mil. Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae, falou sobre a organização do congresso.

“Tivemos 13 investidores, hackathon, rodadas de negócios e muitas micro e pequenas empresas. Essas pessoas vieram ao congresso para conhecer as propostas das startups, identificar os modelos de negócios e entender como os produtos apresentados podem contribuir junto às pequenas empresas. Essa troca foi o objetivo principal da feira”, relatou.

Herbart, que atuou como coordenador-geral do STS, relatou o desejo de elevar a escala na edição de 2025. “Em todos os anos, a gente consegue entregar uma feira muito mais estruturada. Esse crescimento tem sido executado nos últimos três anos e acredito que, no próximo ano, também faremos algo semelhante em progresso”, completou o profissional.

Transformação digital, empreendedorismo, inteligência artificial, marketing, jogos digitais e sustentabilidade também foram tópicos debatidos entre quarta e sexta, demonstrando a capacidade do STS de abranger assuntos diversos.

Cases de sucesso e presença de público

No Siará Tech Summit 2024, aconteceram exposições de cases exitosos, abordando as estratégias necessárias para a obtenção do sucesso. Exemplos incluem o aço da distribuidora ArcelorMittal, o aplicativo de entregas de bebidas Zé Delivery e a plataforma de eventos Sympla.

Em seu estande, a ArcelorMittal levou um exemplar de carro que está presente na Stock Car, uma das principais categorias de automobilismo da América do Sul. O aço da empresa é uma inovação que possibilita aumentar a velocidade e a segurança nas provas. A atração foi uma das mais populares entre o público, que formou filas para tirar fotos junto ao veículo.

Legenda: Carro de Stock Car presente durante o evento Foto: Vanessa Cordeiro

Fabíola Murta, responsável pela Gerência de Transformação Digital da ArcelorMittal Aços Planos, destacou a missão da empresa. “Nossa missão, considerando que o STS é o maior evento de inovação do Ceará, é exatamente fazer conexão com os diversos atores do ecossistema digital. Somos responsáveis pelo programa INO.VC, o qual tem como objetivo alavancar a transformação digital dentro da ArcelorMittal. O Pecém, aqui no Ceará, faz parte da unidade de aços planos. Queremos fornecer soluções disruptivas no beneficiamento da produção do aço”, contou.

A profissional elogiou a organização da feira e a presença de um público variado. “Fiquei encantada com esse evento, que é super organizado. O STS cobre todos os perfis: universidade, escolas, empresários e startups. É um celeiro que tem todos os atores do ecossistema digital, no qual a gente pode trabalhar de uma forma colaborativa”, disse.

A participação do público, com inscrições gratuitas, foi essencial para integrar a audiência das conversas e engajar com as startups. Ao todo, conforme números da organização, foram 70 palestras, 137 pitchs e 90 convidados, em três dias de diálogos e trocas importantes para o cenário empreendedor do Brasil. Em 2025, o quarto Siará Tech Summit será realizado juntamente com a Feira do Empreendedor do Sebrae/CE

Serviço

Siará Tech Summit



Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece