Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição para Colégios da PM e Bombeiros do CE termina hoje

Os colégios da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estão com inscrições abertas para o processo seletivo de novos alunos para o ano letivo de 2025. O prazo final para o pedido de isenção da taxa de inscrição se encerra nesta segunda-feira (28).

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 10 de novembro, exclusivamente via internet, por meio do site divulgado no edital publicado no Diário Oficial do Estado (veja mais abaixo).

Ao todo, há 808 vagas para os colégios da PMCE, assim divididos:

General Edgard Facó, em Fortaleza: 272 vagas para o 1º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 1º e 2° anos do Ensino Médio

Coronel Hervano Macêdo Júnior, em Juazeiro do Norte: 160 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e no 1º e 2° anos do Ensino Médio

Tenente Mário Lima, em Maracanaú: 220 vagas para o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio

Ministro Jarbas Passarinho, em Sobral: 156 vagas para o 6º e 7° anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio

Além disso, são reservadas mais 174 vagas nos 6º, 7º, 8º e 9° anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, no colégio do CBMCE Escritora Rachel de Queiroz, em Fortaleza.

Metade de cada quantitativo é destinada a dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais e servidores da perícia forense de carreira do Ceará, além de haver reserva para pessoas com deficiência. A disponibilidade de vagas em cada série está disponível no edital do concurso.

As provas serão realizadas nos municípios-sede dos respectivos Colégios para o qual o candidato se inscreveu. O certame será realizado pela empresa Legalle Concursos e coordenado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Pedido de isenção

Para participar do processo seletivo, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) da taxa de inscrição, no valor de R$25, deve ser pago até o dia 11 de novembro. Não será aceito depósito em conta ou qualquer outra forma de pagamento.

Os pedidos de isenção da taxa devem ser realizados até esta segunda-feira (28). O responsável pelo candidato deverá preencher devidamente todos os campos disponibilizados no requerimento de inscrição, marcar o campo com o título “Isenção de Pagamento” na ficha de inscrição eletrônica, e anexar arquivo em formato PDF de alguns documentos.

O candidato deve atender a alguns critérios, como ter comprovante de Cadastro no CadÚnico cuja renda familiar mensal por pessoa seja inferior a R$ 706; fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kWh mensais e fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais.

Quando será a prova?

O processo seletivo terá sondagem das habilidades cognitivas destinadas aos candidatos do 1º ano do Ensino Fundamental com 10 questões de língua portuguesa e 10 de matemática.

Para o 5º, 6º, 7°, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, haverá exame de conhecimentos com provas objetivas de múltipla escolha (A; B; C; D; E), sendo 20 questões de língua portuguesa e 20 de matemática.

As avaliações estão previstas para serem realizadas no dia 1º de dezembro. Após a fase de recursos, o resultado oficial deve ser divulgado no dia 17 de dezembro. Por fim, a matrícula deve ocorrer em janeiro de 2025.

O conteúdo a ser cobrado nas provas também está descrito no edital do processo.

Edital e site das inscrições

Para ver o edital com as informações completas, clique aqui. As inscrições podem ser realizadas neste site.