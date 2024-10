Halloween tem significado espiritual? Entenda origem da data comemorada no Brasil

O Halloween é uma celebração popular de culto aos mortos comemorada anualmente no dia 31 de outubro. Também conhecida como Dia das Bruxas, a data tem sido cada vez mais celebrada no Brasil, com fantasias e festas que envolvem terror.

Veja também Zoeira Quem saiu do Masterchef? Veja como foi eliminação do reality nesta terça (29) Zoeira 'Do no wrong', lançamento póstumo de Liam Payne, é adiado por produtor após críticas

O termo "Halloween" é originário da expressão em inglês All Hallow's Eve (Véspera de Todos os Santos), pois é comemorado um dia antes do Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro no calendário católico.

A origem do Halloween é espiritual?

O Halloween é uma tradição que tem suas raízes na antiga festividade celta chamada Samhain, celebrada há mais de 2 mil anos pelos povos que habitavam a região que hoje corresponde à Irlanda, Reino Unido e norte da França. Samhain marcava o fim do verão e o início do inverno, um período que, segundo as crenças da época, os mortos regressavam para visitar suas casas e as assombrações surgiam para amaldiçoar animais e colheitas.

Para afastar os espíritos, eram acesas fogueiras, e as pessoas usavam máscaras e trajes que confundissem os fantasmas. Com a expansão do cristianismo, a igreja quis reinventar as tradições pagãs, incorporando o festival Samhain ao calendário cristão como o Dia de Todos os Santos (1º de novembro) e a véspera desse dia passou a ser conhecida como “All Hallows’ Eve”, que posteriormente foi abreviada para Halloween.

Halloween no Brasil

Embora seja uma tradição de origem europeia e muito popular nos Estados Unidos, o Halloween tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil, desde meados dos anos 1990. Inicialmente, a celebração era restrita às escolas de idiomas e às comunidades estrangeiras, mas hoje já é comum ver festas de Halloween em diferentes regiões do país.

No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em lojas, restaurantes e até em condomínios residenciais.