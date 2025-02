Com novos atrativos, Jericoacoara é destino para todos os gostos

Um dos destinos cearenses mais visados por turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, o Parque Nacional de Jericoacoara tem novas atrações turísticas além das tradicionais rotas.

Novas lagoas artificiais e o mais recente espaço lançado Alchymist Prehistoric Jeri, iniciativa do grupo Alchymist, estão entre as novidades. O espaço conta com um parque de dinossauros com réplicas dos répteis, além de um passeio de barco pelo Rio Guriú.

Além da Vila de Jericoacoara, novos empreendimentos estão expandindo as opções dos visitantes também em municípios como Camocim e na Praia do Preá.

Tradicionalmente, os turistas de Jericoacoara contam com duas opções de rotas de turismo para seguir durante os dias de viagem: a rota leste e a rota oeste.

Na rota leste, estão localizadas atrações como a Praia do Preá, a Lagoa do Paraíso, que conta com diferentes formas de acesso, Lagoa do Amâncio e Lagun Beach Club.

Já a rota oeste conta com os atrativos da Praia do Mangue Seco, o Rio Guriú, Dunas e Lagoa do Tatajuba.

Segundo levantamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). o Parque Nacional de Jericoacoara recebeu, em 2023 (dado mais atualizado), cerca de 1,4 milhão de visitantes, uma média diária de 4 mil pessoas. Com opções para todos os gostos, o destino agrada tanto quem procura sombra e água fresca, como quem busca emoção e esporte.

Melhorias na infraestrutura do município

De acordo com a Secretaria de Turismo de Jijoca de Jericoacoara, a região vem recebendo investimentos da Enel e da Cagece para ampliação da rede elétrica, de esgoto e de fornecimento de água na vila. Além disso, a rede de fibra ótica também recebeu atualização recente.

“Foi instalada na Vila de Jericoacoara uma corporação do Corpo de Bombeiros de resgate aquático que atende aos moradores, turistas e esportistas. Além do resgate aquático, a corporação atua em ocorrências rotineiras dentro das suas atribuições. A gestão municipal está imbuída em realizar as intervenções necessárias para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento sustentável da Vila”, destaca a Secretaria.

Outra iniciativa foi o Decreto Plástico Zero, lei que tira de circulação descartáveis de plástico e isopor, como forma de reduzir o uso de sacolas plásticas, copos descartáveis e canudos plásticos.

“A usina de reciclagem vem aumentando a cada ano a sua capacidade de coleta seletiva e junto com isso a conscientização da educação ambiental é associada a esse trabalho da usina”, pontua a Secretaria.