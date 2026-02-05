Diário do Nordeste
Com 22 °C, Fortaleza registra a menor temperatura do ano nesta quinta-feira (5)

Dia também foi marcado por raios, relâmpagos e trovões.

Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 16:10)
Ceará
Pessoas utilizando guarda-chuvas para se proteger das precipitações.
Legenda: Fortaleza e todo o Ceará estão sob aviso de chuvas e ventos intensos até sábado (7), com possibilidade de precipitações de até 50 milímetros.
Foto: Fabiane de Paula

Nesta quinta-feira (5), Fortaleza atingiu a menor temperatura do ano, com 22 °C. Entre 7h de ontem (4) e 7h desta quinta-feira (5), foram registrados 75,3 milímetros de chuva na capital cearense. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). 

Conforme o monitoramento da instituição, a última vez que a cidade teve temperaturas mínimas menores no ano foi em 27 de janeiro, quando os termômetros marcaram 23 °C.

No Ceará, as mínimas desta quinta-feira (5) foram, até o momento:

  • 18,9 °C — Aiuaba;
  • 19,7 °C — São Benedito;
  • 20,2 °C — Poranga;
  • 20,8 °C — Parambu;
  • 21,1 °C —  Araripe. 

No começo da manhã de hoje (5), a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até as 12 horas desta quinta. “Fique atento e abrigue-se. Risco de alagamentos e raios”, diz o órgão no comunicado enviado por SMS à população.

Nesse período, mais de 100 cidades cearenses registraram precipitações, segundo a Funceme. Fortaleza e todo o Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” pelas condições meteorológicas até esta sexta-feira (6), conforme previsão emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) hoje.

O aviso amarelo, primeiro na escala de severidade do órgão, prevê precipitações de até 50 mm por dia, associadas a rajadas de vento de 40 a 60 km/h. O boletim é válido até 23h59 de sexta.

Raios e trovões

Além do acumulado e chuvas, raios, relâmpagos e trovões dominaram o céu de Fortaleza na madrugada. Foram contabilizadas 35 descargas atmosféricas neste período, conforme o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel Distribuição Ceará.

Ainda conforme a companhia, cerca de 15 mil raios foram registrados no território cearense entre quarta (4) e essa quinta-feira (5). A contagem vale quando as descargas elétricas saem da nuvem e atingem o chão.

Entre as cidades mais atingidas por raios estão:

  • Santa Quitéria — 1.580;
  • Araripe — 1.520;
  • Solonópole — 1.211;
  • Canindé — 1.015;
  • Parambu — 1.001.

