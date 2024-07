Colação de Grau 2024.1 da Unifor reúne mais de mil concludentes

Nesta sexta-feira (5), a Praça Central do campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), mantida pela Fundação Edson Queiroz , foi palco da Colação de Grau 2024.1. A solenidade marcou a conclusão de uma importante etapa na vida de mais de mil concludentes de 36 cursos de graduação e 15 de pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados).

A cerimônia iniciou com a abertura oficial e o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Ceará e da Unifor, acompanhado pela execução do Hino Nacional. Antes do hasteamento, foi prestado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao médico veterinário e pesquisador da instituição, Saul Gaudêncio Neto. Após o hasteamento, a bandeira da Instituição desceu a meio mastro.

Legenda: Colação da Unifor ocorreu nesta sexta-feira (5) Foto: Ares Soares

A formanda Deborah Baltasar Ribeiro Nogueira, do curso de Engenharia da Computação , representou os alunos e foi a primeira a discursar. Ela frisou as diversas oportunidades de aprendizagem oferecidas pela universidade. "Durante a nossa passagem na Universidade de Fortaleza, inúmeras oportunidades nos foram apresentadas, diferentes caminhos a trilhar, com frentes de programas de iniciação à docência e à pesquisa, intercâmbios culturais, projetos sociais, estágios e tantas outras experiências enriquecedoras, que fazem da Universidade de Fortaleza uma referência no Brasil e no mundo", destacou Deborah.

Em seguida, a docente Débora Rodrigues Guerra Probo, do Centro de Ciências da Saúde (CCS) , discursou em nome dos professores. Ela destacou a contribuição da instituição e da comunidade acadêmica para o sucesso dos concludentes. "À gestão da universidade presto a minha homenagem, pelo seu compromisso com a justiça social e pelo legado histórico na formação e qualificação de pessoas, integrando o tripé ensino, pesquisa e extensão", afirmou a professora.

Legenda: Colação Unifor ocorreu na Praça Central do Campus Foto: Ares Soares

O juramento oficial foi proferido pela formanda Lorena Sales Silveira, do curso de Ciências Contábeis . Após o juramento, a cerimônia prosseguiu com a entrega dos Certificados de Desempenho Acadêmico aos alunos com as melhores médias de cada curso.

A outorga do grau foi realizada pelo Reitor da Unifor, professor Dr. Randal Martins Pompeu, seguida do anúncio dos ganhadores da Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz. Estes prêmios foram entregues pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, aos concludentes com as melhores notas de cada Centro de Ciências.

Legenda: Professor Dr. Randal Martins Pompeu é Reitor da Unifor Foto: Ismael Soares

No discurso final, Lenise Queiroz Rocha iniciou fazendo um pedido aos formandos: "Neste momento tão especial para tantos, momento de celebrar esta conquista e coroar anos de dedicação e esforço, me sinto na missão de fazer-lhes um apelo. Sejam fiéis ao conhecimento e sejam íntegros", sublinhou.

Ao final do seu pronunciamento, a presidente da Fundação Edson Queiroz fez questão de demonstrar o sentimento de pesar que tomou conta de todos em razão da morte prematura de Saul Gaudêncio.

Legenda: A Colação Unifor aconteceu na noite desta sexta-feira (5), mais de mil concludentes estiveram na cerimônia Foto: Ares Soares

Ganhadores da Bolsa Yolanda Queiroz

Centro de Ciências da Saúde : Julia Bahu Aguiar, concludente de Psicologia;

: Julia Bahu Aguiar, concludente de Psicologia; Centro de Ciências Tecnológicas : José Mairton Silva dos Santos, concludente de Engenharia Civil;

: José Mairton Silva dos Santos, concludente de Engenharia Civil; Centro de Ciências da Comunicação e Gestão : Caio Teles Ponte Leão, concludente de Ciências Econômicas;

: Caio Teles Ponte Leão, concludente de Ciências Econômicas; Centro de Ciências Jurídicas : Maryana Fonseca Teixeira, de Direito; e

: Maryana Fonseca Teixeira, de Direito; e Graduação Tecnológica: Victor Kauan Lima de Oliveira, concludente de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS).

Veja os discursos na íntegra

Presidente Lenise Queiroz Rocha

Legenda: Lenise Queiroz Rocha é presidente da Fundação Edson Queiroz Foto: Ismael Soares

Boa noite Senhoras e senhores, queridos formandos,

Neste momento tão especial para tantos, momento de celebrar esta conquista e coroar anos de dedicação e esforço, me sinto na missão de fazer-lhes um apelo. Sejam fiéis ao conhecimento e sejam íntegros.

O talento abre portas sim, mas é a perseverança e a retidão que nos conduzem ao longo da caminhada pessoal e profissional que fará a diferença na realização de seus objetivos e na pessoa com a qual vocês conviverão até o último suspiro, vocês mesmos.

A Unifor, universidade da Fundação Edson Queiroz, se orgulha da contribuição dada. Nosso compromisso com a formação de qualidade e o bem-estar dos alunos vem no DNA desta instituição desde sua criação, há 51 anos, com o exemplo de determinação de seus fundadores Yolanda e Edson Queiroz, que não mediram esforços para que esse ideal se concretizasse.

Tudo foi pensado para lhes proporcionar um ambiente de bem-estar e propício para o melhor aprendizado e, também, com o propósito de formar verdadeiros cidadãos com vasto conhecimento em todas as áreas. O Parque Tecnológico e o Unifor Hub são iniciativas para fortalecer nosso sistema de inovação. A usina solar foi criada para a sustentabilidade e para aguçar a curiosidade dos nossos alunos em relação aos cuidados com nosso meio ambiente.

No Escritório de Práticas Jurídicas, novas parcerias com órgãos do sistema de justiça ampliaram as oportunidades de vivência prática para os alunos de Direito. O evento InovaS, voltado para os alunos da saúde, tem sido um momento valioso de aprendizado aproximando-os ainda mais da realidade profissional.

O processo de internacionalização da Unifor tem oferecido vivências enriquecedoras no campus e no exterior, oportunizando ainda, a dupla titulação em alguns países. O intercâmbio cultural é fundamental para a formação de profissionais em um mercado cada vez mais globalizado.

No intuito de permanecer inovadores em suas ações, a Fundação Edson Queiroz está construindo para a sociedade o Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz composto por museu e teatro, dando continuidade a sua contribuição para a cidade de Fortaleza e para o Estado do Ceará.

Além disso, o Programa Super Bolsas Filantrópicas fala por si só, pois facilita o acesso ao ensino superior a todos, contribuindo para uma sociedade mais integrada. O tripé da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, se fortalecem mutuamente proporcionando o desenvolvimento de ideias e soluções.

Neste momento, não fosse pelo sentimento de pesar que se instalou em nós desde a noite de ontem, ao tomar conhecimento da ocorrência trágica que culminou no homicídio do nosso médico veterinário e pesquisador, Saul Gaudêncio Neto, seria aquela sensação de missão cumprida que se repete a cada semestre. Saul deixou os seus em Santa Catarina para dar sua contribuição na nossa universidade. Enquanto nossa cidade não tiver paz e deixar de constar entre as mais violentas do mundo, não podemos viver com a aceitação da criminalidade como algo banal.

Coloco em vocês a esperança de melhorias e desejo-lhes força e caráter para disseminar o adequado conceito do certo e do errado. Por onde passarem, enalteçam o nome desta instituição e honrem o compromisso das suas profissões. Sempre que estiverem a fazer algo pessoal ou profissional lembrem - se de pensar se vocês assinaram embaixo.

A Universidade de Fortaleza estará sempre de portas abertas para recebê-los em seus cursos de pós-graduação. Esperamos vê-los novamente em breve.

Parabéns a todos, sucesso e sejam felizes!

Débora Rodrigues Guerra Probo (CCS)

Legenda: Débora Rodrigues Guerra Probo é professora do Centro de Ciências da Saúde (CCS) Foto: Ismael Soares

É com imensa alegria e honra que me dirijo a vocês neste momento tão especial e significativo. Hoje, celebramos uma conquista notável, fruto de anos de dedicação, esforço e aprendizado.

A Universidade de Fortaleza, ao longo dos seus 51 anos de existência, muito tem contribuído com a construção de histórias de vida e com o desenvolvimento intelectual da sociedade. Nesse espaço de edificação de saberes, onde estou há 17 anos e meio, aprendo e ensino, crio vínculos e, também conheci meu esposo, o que torna esse ambiente ainda mais cheio de afeto.

À gestão da universidade presto a minha homenagem, pelo seu compromisso com a justiça social e pelo legado histórico na formação e qualificação de pessoas, integrando o tripé ensino, pesquisa e extensão.

Aos meus colegas professores e demais profissionais, minha gratidão e reconhecimento. Vocês desempenharam um papel crucial na formação dos estudantes, transmitindo não apenas conhecimento, mas também valores e inspirações. Seu compromisso com a educação e o desenvolvimento deles é verdadeiramente admirável.

Gostaria também de agradecer aos familiares e amigos que apoiaram nossos formandos ao longo dessa jornada. O suporte de vocês foi essencial para que eles pudessem alcançar este momento. A educação é um trabalho em conjunto, e vocês foram peças essenciais nesse processo.

Formandos, quero parabenizar cada um. Vocês chegaram até aqui por meio de muito trabalho, noites mal dormidas, desafios superados e, sobretudo, de uma grande paixão pelo conhecimento. Cada um de vocês trilhou um caminho único, mas todos compartilham méritos e vitórias. Este é o início de uma nova etapa em suas vidas, repleta de oportunidades e novos desafios.

Hoje vocês saem daqui com um diploma nas mãos e um mundo de possibilidades à frente. Não se esqueçam de que a educação não termina com a colação de grau.

Continuem buscando o conhecimento, sendo curiosos, inovadores e, acima de tudo, éticos em suas ações. Vocês têm o poder de transformar a sociedade, de fazer a diferença e de construir um futuro melhor para todos nós.

Lembrem-se também de que os desafios continuarão a surgir, mas cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Sejam resilientes e persistentes. Acreditem em seus sonhos e em seu potencial. Vocês são capazes de realizar grandes feitos.

Para finalizar, quero deixar uma mensagem de esperança e encorajamento. O mundo precisa de profissionais comprometidos, apaixonados e dispostos a fazer a diferença. Vocês são essa nova geração de líderes inovadores e agentes de mudança. Tenho plena confiança de que todos vocês farão a diferença em suas áreas de atuação e na sociedade como um todo.

Parabéns, formandos! Este é o começo de uma nova jornada. Sigam em frente com coragem, determinação e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Como refere Aristóteles, “a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las!”

Muito obrigada e parabéns a todos!

Deborah Baltasar Ribeiro Nogueira (Engenharia da Computação)

Legenda: Deborah Baltasar Ribeiro Nogueira é concludente do curso de Engenharia da Computação Foto: Ismael Soares

É com muita emoção que me dirijo a vocês neste momento tão especial e esperado. Hoje, celebramos não apenas a conclusão de uma etapa acadêmica, mas também o início de um futuro repleto de oportunidades.

Durante a nossa passagem na Universidade de Fortaleza, inúmeras oportunidades nos foram apresentadas, diferentes caminhos a trilhar, com frentes de programas de iniciação à docência e à pesquisa, intercâmbios culturais, projetos sociais, estágios e tantas outras experiências enriquecedoras, que fazem da Universidade de Fortaleza uma referência no Brasil e no mundo.

Todas essas oportunidades contribuíram para nossa formação profissional e pessoal. Aprendemos a ser resilientes, a trabalhar em equipe, a aceitar desafios, a liderar e a inovar. A Unifor nos forneceu as ferramentas necessárias para sermos agentes de mudança em nossas áreas de atuação e na sociedade como um todo.

Algo muito importante para a nossa formação foi o aprendizado contínuo. Vivemos em um mundo em constante evolução, onde o conhecimento se renova a cada instante. A universidade nos ensinou a permanecer sempre curiosos, buscando novas informações, habilidades e perspectivas. A humildade foi essencial para reconhecermos que sempre há algo a aprender, e a determinação nos manterá firmes em nossos objetivos, mesmo diante das adversidades.

Uma das precursoras da tecnologia e da programação, Ada Lovelace, que desenvolveu o primeiro algoritmo para computador, destacou, na época, que a máquina não tinha pretensões de originar nada. Ela podia fazer qualquer coisa que soubessem ordená-la a fazer. Hoje, nos tempos da inteligência artificial, isso permanece uma verdade: nada irá superar a intuição, o sentimento e os valores humanos. Essa visão de Ada ressalta a importância do nosso papel na inovação e na criação. Nós, formandos, temos a capacidade e a responsabilidade de comandar nosso futuro, de moldar nossas realidades com criatividade e determinação.

Saímos da Unifor com uma formação de excelência e levaremos conosco as lições aprendidas, as memórias compartilhadas e as conexões criadas. Que possamos continuar a trilhar caminhos de sucesso e transformação, lembrando-nos de permanecermos curiosos, humildes e determinados. Que possamos levar adiante o legado e os valores da Universidade de Fortaleza com orgulho e responsabilidade. A todo o corpo docente e funcionários, familiares e colegas formandos: nosso muito obrigado!